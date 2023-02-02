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港大新醫學樓延明年動工 造價料10億

【明報專訊】港大醫學院擬於薄扶林沙宣道以東、毗鄰心光盲人院暨學校的一段綠化斜坡興建新教學大樓，原計劃今年夏季動工。港大醫學院發展及基建總監兼院長高級顧問陳應城（圖）昨表示工程須延遲，預計最快明年初動土，至2027/28學年竣工，2028年9月啟用，唯強調延誤不涉任何阻滯或困難。被問到大樓造價，他稱未有具體估算，初步預計需逾10億元，料今年底至明年初再向立法會申請相關撥款。

目標年底申立會撥款

根據立法會文件，新教學大樓將會提供額外教學及研究設施、實驗室、演講廳、辦公室和附屬設施。港大醫學院長劉澤星昨於傳媒茶敘簡介新大樓項目，稱港大醫科生數目過去20年增近兩倍，教學和科研設施不敷應用需求，認為有急切需要擴建醫學院設施。陳應城補充，現時瑪麗醫院沒有足夠空間作臨牀教學用途，新大樓主要讓高年級內外全科醫科生使用，因他們臨牀學習時間較多，有助他們課後檢討，大樓亦將設科研設施如幹細胞實驗室。

稱涉款審批多 延期非因阻滯困難

至於延誤工程的原因，陳應城解釋由於擴建計劃複雜，涉及款項相當多，須經不同部門審批，亦要配合立法會會期，強調延遲動工日期不涉任何阻滯或困難。立法會早前已就有關工程合約前期顧問研究批准5600萬元撥款，陳稱建築顧問正密鑼緊鼓制訂顧問計劃，暫未有具體估算造價，初步預計需逾10億元，有關款項已於過去《財政預算案》中預留。

擬設便利通道電梯 向公眾開放

立法會前年文件指出，附近私樓居民對工程有強烈反響和不滿，質疑破壞綠化帶及實驗室安全等。陳應城昨稱有諮詢周邊居民意見，正構思在新大樓設置便利通道及電梯，連接域多利道及薄扶林道，並將開放予公眾使用，做法類似港大本部連接港鐵站的電梯。

此外，兩名公立醫院醫生於2017年疑「開漏藥」後病人不治，事隔6年後被控誤殺，劉澤星昨被問到醫科生對事件的反應時，指醫學院角色最主要是不斷鼓勵和提醒學生讀醫初心，相信他們不會因一兩件突發事件影響初心。被追問是否相信今次純屬單一事件，不會構成醫療疏忽刑事化的風氣，劉沉默數秒後回應，醫生看症會有不同事情發生，不知道何謂「風氣」，相信只要有心照顧病人便足夠。

相關字詞﹕鄧桂思 劉澤星 港大醫學院

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