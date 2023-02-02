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新錄音室10萬裝修 逢三級火「兩周玩完」

【明報專訊】新蒲崗永顯工廠大廈上周六（1月28日）發生三級火，大廈昨日全幢解封，工廈仍傳出燒焦氣味，多層地面滿佈積水。現場供電尚未恢復，大部分樓層一片漆黑，工人戴上頭燈工作，稱要先以水泥阻止積水由起火樓層滲至其他樓層，才可開始搶修電力。有經營錄音室的租戶稱，兩周前才租用單位兼花10萬元裝修好，「無諗過兩個禮拜就已經玩完」。

工廈解封未復電 仍傳燒焦味

起火單位為工廈9樓一個電子零件廠，單位內牆壁及天花均被燒至焦黑，鐵架變形，有橙色鐵枝疑作加固之用，現場器材傳出「嘟、嘟」聲音。起火單位旁的文儀用品公司單位亦被波及，貨物付諸一炬，單位形同廢墟，僅雪櫃及木枱勉強可辨。受影響單位門外貼有消防處告示，稱對救火行動令單位受損感抱歉。

消防尋報案人一小時

租戶批大廈管理不善

在工廈2樓經營畫室的楊先生說，至少兩周無法為學生上課，收入起碼減一半，地氈亦要報銷，還要擔心物品發霉等善後問題。火警在當日清晨5時許發生，楊稱，他7時許仍可回畫室工作，其後才有消防拍門了解他是否報案人。楊續稱，當天早上他曾聞到「𤓓」味，但由於大廈最近多工程，他以為只是燒焊氣味，不以為然，直到20分鐘後再有警員要求離開。他稱沒料火警持續長時間，他自2008年起租用單位，印象中疫情後沒再試警鐘。楊先生批評大廈管理公司有問題，消防員接報超過一小時仍在找尋報案人。

同層開錄音室的蔡先生稱，兩周前才租用單位，並花10萬元親自裝修，沒料到即遇上火警。單位內水浸約一呎高，清理出近20多桶水，浸濕結他、咪高峰、相機鏡頭、電線等器材，估計損失十多萬元，至少一個月才可重新經營。

消防：正查肇因 警報未正常運作

消防處稱，除了發現該工廈的火警警報系統未能正常運作外，未有發現其他消防裝置或設備失效，火警成因仍在調查。由2020年至上周六，處方共接獲5宗涉及該工廈內阻塞逃生途徑的投訴，共7次巡查，並於前年4月14日向相關負責人發出一張「消除火警危險通知書」，其後相關物品已經移離。去年至上周六，處方共巡查該廈10次，曾發現個別消防栓或喉轆系統的出水口被雜物阻擋，已發出警告信，情况已改善。另消防又於2019至2020年間，向該廈發出「消除火警危險通知書」，糾正了21道損壞的防煙門，現正就兩宗沒有在指定時限內遵從「消除火警危險通知書」糾正迷你倉內的火警危險個案，檢控相關負責人。

相關字詞﹕三級火 新蒲崗

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