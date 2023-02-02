全球自由指數 港續跌至34位 研究報告：落入暴政悲劇 政府：強烈反對不正確描述

經濟自由蟬聯第一 個人自由62位

10分滿分 遊行結社跌至4.1分

政府發言人回覆稱，強烈反對報告中對香港人權自由度的不正確描述，惟政府亦留意到報告仍將香港評為經濟自由度最高的地區。發言人稱，國安法訂明在維護國家安全的同時，應尊重和保障人權，政府會繼續堅定維護市民的權利和自由。

人類自由指數中，香港在全球165個國家或地區中排名34，經濟自由續踞全球第一，個人自由則排62。台灣是東亞地區排名最高，排14；新加坡整體排名44位，經濟自由排名第二，個人自由則排81。指數引用2020年數據，在個人自由方面，以10分滿分計，香港除治安維持9.4分之高，各項評分均下跌，遊行、結社自由及公民社會評分由2019年4.9分跌至4.1分，法治由6.7分跌至6.2分，言論及資訊自由則由7.1分跌至6.7分。

報告又以特別篇幅分析香港跌勢，稱結果反映中共在香港實施國安法，並相信若非疫情令全球多國自由倒退，香港跌幅更嚴重。報告引用中共拘捕私人企業高層，約七成內地私人企業有成立黨委等推斷，預計中共最終會介入香港私人企業。菲莎研究所稱，雖然「香港的自治終結」，但會繼續將香港納入指數，並形容香港是「自由價值的重要一課」。

英大狀促停國安指定法官制度

另外，英格蘭和威爾斯大律師公會人權委員會發表有關本港司法獨立的報告，提及國安法改變《基本法》下行政、立法、司法分立的安排，而國安法亦改用另一套程序，包括國家安全委員會監督角色。報告質疑，雖然國安法指定法官是從現任法官選任，但任免或續任均由特首決定，過程欠透明，建議停止指定法官制度。報告又提及，委任法官程序過去運作良好，但由於本身程序不公開、外界難知道司法人員是否受壓，有機會面對外在壓力，建議由司法人員推薦委員會直接委任法官，及訂立法官委任準則。