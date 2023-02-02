網購無貨收對賣方起底 女子認14罪

泄姓名相片「免他人受騙」

被告岑溱蕎（36歲）報稱從事網上貿易。14項控罪指稱，岑2021年10至12月在14個facebook群組中，未經資料當事人女子X及男子Y同意下，披露其中文姓名、手機號碼及相片，意圖導致兩人或其家人蒙受指明傷害，或罔顧會否導致他們蒙受指明傷害。

案情指出，被告2020年初在網上認識女事主，之後向她購入面膜，付款45,670元，惟對方沒供貨，僅退款9200元。翌年，被告在「香港嬰兒用品批發聯盟」、「香港批發苦主大聯盟」、「香港零售批發買賣廣告」等fb群組公布兩名事主的個人資料，並稱與女事主發生金錢糾紛，呼籲其他受害者主動聯絡她。

私隱專員公署2022年7月26日拘捕岑，岑在警誡下承認發布涉案帖文，指因遭女事主拖欠款項，她藉此提醒他人免受女事主欺騙。被告表示，她從網上下載事主的結婚相並附載在帖文，發帖是為了向女事主追討金錢損失。同年12月7日，岑被公署落案起訴。

顧客地址印街招 追裝修費男被捕

另外，在建築工程公司工作的29歲男子，被指去年跟顧客就後者住所的裝修工程發生糾紛，並張貼街招向兩名事主追討欠款。街招印有兩名事主的中文姓氏、單位地址，以及兩人被遮去眼睛的合照。該男子涉未經當事人同意披露其個人資料，昨日被捕，獲准保釋，公署會進一步調查。

【案件編號：STCC3175/22】