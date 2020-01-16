楊永杰撤申集會 稱房屋局長允視察「替代選址」 政府消息：啟德簡約屋項目不變 未擬考察他處

楊永杰昨午說，獲房屋局長何永賢主動邀請，商討簡約公屋選址，並一同視察他提出的替代選址，包括土瓜灣海心公園旁及Megabox旁的露天停車場，故撤回集會申請，會面後再決定下一步行動。楊稱局方「知悉市民的顧慮，願意討論選址安排」，並即時接納視察其他選址的建議，他有見局方「釋出善意」，決定撤回申請。楊又重申支持興建簡約公屋，只是要確保啟德第二個核心商業區（CBD 2）不變形、不走樣，又指「拼經濟」和「改善民生」不矛盾，期望政府妥善處理選址問題。

消息人士：覓地選址發展局負責

對於楊永杰說法，政府消息人士透露，政府一向樂意與議員及地區人士見面，亦歡迎地區人士向政府提出意見，但「現時無計劃到啟德以外地方考察」，重申啟德簡約公屋用地選址不變。該消息人士又稱，房屋局是負責推行「簡約公屋」項目，而覓地選址屬發展局政策範疇。

政府敲定的啟德世運道選址約5.7公頃，包括城巴位於啟德的車廠。運輸署說巴士停泊場地為臨時用地，城巴可繼續使用至另行通知，署方將在收地前給1個月通知，與城巴及有關部門聯繫，物色新泊車用地。