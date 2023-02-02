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同心村四成空 議員憂偏遠簡約屋步後塵 與市區項目綑綁申款 田北辰：或反對次輪撥款

【明報專訊】政府敲定8個選址興建簡約公屋，部分選址被議員批評地點偏遠，難以吸引劣居戶入住。房屋局其後決定分兩次向立法會申請撥款，其中首批選址以綑綁形式，即兩幅九龍市區用地、一幅屯門用地及較偏遠的元朗攸壆路選址申請撥款。實政圓桌立法會議員田北辰擔心，8個選址中，如屯門小欖較偏遠，憂將成過渡性房屋「同心村」翻版，入住率偏低。他直言「屯門小欖選址完全係雞肋，唔使錢都無人想住」，若局方未能說服，他將反對於第二批選址興建簡約公屋。

房屋局目前擬分兩次申請撥款，第一批選址為啟德世運道、牛頭角彩興路，以及屯門第3A區和元朗攸壆路用地；第二批選址為柴灣常安街/常平街、上水蓮塘尾、屯門第54區近菁田邨及屯門小欖樂安排的用地。田北辰指，上述用地不少位處偏遠，尤其屯門小欖用地。他指該區欠缺交通配套，加上屯門簡約公屋建成時，擬建的11號幹線亦未準備就緒，認為難以吸引輪候公屋者入住。他又以位於元朗的同心村為例，指該過渡屋目前入住率並不理想，憂簡約公屋成翻版；認為房屋局應解說清楚為何同心村入住率持續低企，若未能說服他，他將反對第二批簡約公屋撥款。

簡約屋入住率設KPI否 政府未答

本報曾查詢房屋局會否為簡約公屋入住率設KPI（關鍵績效指標），政府消息人士未有正面回應，稱日後會定期於立法會向議員匯報入住率。此外，房屋局長何永賢周一曾公布，位於新界的過渡性房屋入住率達85%，目前同心村入住率達60%，並尚有百多個申請正安排。

鄧家彪：可研放寬入住要求

工聯會立法會議員鄧家彪則稱，「簡約公屋造價壓到幾低都唔重要」，入住率才是最重要，否則所有建設費用都屬浪費。他稱，並不擔心首期市區選址如牛頭角彩興路（2300伙）及啟德世運道（10,700伙）的入住率，但對新界選址入住率持保留態度。鄧認為政府可考慮放寬部分較偏遠選址的入住要求，以增加入住率。

房屋局稱營運方全力審批 信同心村入住率本季遞增

翻查資料，同心村去年5月起入伙，同年11月中獲批調整甲類和乙類租戶比例，即由一般的80%：20%調整至70%：30%，其後乙類租戶申請總數大升，甲類租戶申請亦有增加。甲類租戶為已輪候公屋不少於3年者，乙類申請人為居住於不適切住房或有迫切需要住房的人。房屋局上月回覆本報查詢時稱，過去一個多月，營運該項目的聖公會全力處理相關入住申請的審批工作，已完成約200個申請的面見審批，預期本月完成餘下的面見審批工作，相信「同心村」入住率會在今年第一季由去年底的約60%陸續遞增。

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