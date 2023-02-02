港聞

港聞二

前情人口供矛盾 社署職員非禮罪脫

【明報專訊】社署社會保障男助理涉於去年5月在跑馬地從後擁抱前情人，其間觸摸到對方胸部，案件昨在東區裁判法院開審。女事主供稱，被告一度下跪，捉着她左小腿哀求「畀多次機會」。裁判官即日裁定被告一項非禮罪及一項普通襲擊的交替罪不成立，但明言被告當日跟蹤女事主，已構成遊蕩罪嫌疑，提醒日後「謹慎自己嘅行為，尊重其他人意見」。

從後攬前度「箍煲」碰胸

女事主X在屏風後供稱，案發時與被告傅嘉豪（案發時47歲）已分手約兩個月，分手當天需報警，惟被告仍不時主動聯絡她。2022年5月13日晚上6時，她下班沿司徒拔道向銅鑼灣方向行走，突遭被告從後攬着，觸摸到其胸部。四五秒後她轉身推開被告準備離開之際，被告突向她下跪，捉着其小腿，哀求「畀多次機會」。

X沒有理會，繼續向前走時，被告站起身，情緒激動稱「我要一次機會」、「會自殺」等，X大驚，擔心被告會推她落山，叫了數聲「救命」，惟被告繼續跟隨X至銅鑼灣禮頓道，X此時大叫並表示會報警，被告才離開。直至5月24日X因被告租用她上層單位，才決定就該次事件報警。

拒批辯方訟費 官稱跟蹤行為不當

裁判官王證瑜裁決稱，因X曾向女警錄取口供稱，遭被告「揸」胸一至兩秒，與庭上稱觸摸4至5秒的說法不一致，加上5月24日報警時又無講述本案發生的事，疑點利益歸於被告下裁定兩罪不成立。王官拒絕辯方訟費申請，稱被告今次脫罪只屬幸運，他當日跟蹤事主的行為，法庭認為不當。

【案件編號：ESCC791/22】

相關字詞﹕東區裁判法院 普通襲擊 社會保障 社署 非禮

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