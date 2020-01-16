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大麻二酚列危險藥物 CBD店轉營美容店平面設計

【明報專訊】大麻二酚（CBD）昨起列入《危險藥物條例》下危險藥物，販運、製造、管有及服用均違法。有店舖負責人趕在禁令生效前以優惠價清貨，稱未售出的餘貨已全數棄置，損失約30萬元。本報記者昨另到旺角及中環以往有售CBD產品的店舖觀察，有店已移除「CBD」宣傳字眼或改為經營美容院，亦有CBD主題的酒吧已結業。海關表示會加強巡查本港以往有販賣CBD產品的商店，暫未見轉為地下販賣的趨勢。

禁令前促銷 店家棄值30萬餘貨

旺角一間以往有售CBD產品的吸煙用品樓上舖，數日前店外原掛上「CBD」字眼的招牌、樓梯有相關字眼橫額，本報記者昨中午見已移除，有職員掛上新招牌；另一間在中環的CBD店舖，負責人稱現已改營美容店。兩店負責人均拒絕受訪。

CBD產品店舖Vaperahk的負責人林先生以往在尖沙嘴設門市，已售含CBD產品約4至5年，包括面膜、潤膚霜及口服產品等，因應政府昨起將CBD列為危險藥物，早在去年暑期已減少入貨、同年11月停止入貨，在正式禁售前半年入了約60萬元貨品，為趕及在禁令生效前清貨，他以三折至半價促銷，小量餘貨未售罄則已全數棄置，損失約30萬元。

林先生於去年4月底本港禁售電子煙前同時有賣電子煙，其後轉為售賣更多CBD產品，CBD原佔業務兩成，其後擴至約四至五成。他說，為預備兩輪禁售，一直準備轉型，現時尖沙嘴門市不再營業、改為工作室，他現為平面設計自由工作者。

Carousell刪CBD貨 淘寶店不寄港

網上旋轉拍賣平台Carousell日前向用戶發出公告，昨日起刪含CBD貨品頁面，昨記者以「CBD」、「大麻二酚」字眼搜索，未見相關產品。至於內地網購平台淘寶，部分產品標榜有CBD，記者以顧客身分查詢兩店可否寄到香港，其中一家稱「到不了香港的，親，那邊不讓」、「親，千萬要注意啊！很嚴厲的」；另一家亦覆「不可以」。

海關毒品調查科機場調查課監督李文樂昨在港台《千禧年代》表示，海關會在機場及邊境口岸加強風險管理及抽查，從源頭打擊堵截。他又說，機場會有足夠顯示屏提醒，入境旅客如持CBD產品，建議向海關報告及交出。截至周日，政府透過棄置箱共收集約7.74萬件由市民自願棄置的含CBD物品，主要是護膚品、口服油、健康補充品等。

相關字詞﹕危險藥物條例 大麻二酚

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