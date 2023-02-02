助網戀「治癌」  五旬婦失千萬 自稱「波蘭韓國工程師」 騙44次轉款數帳戶

據悉，事主為51歲姓張女子，前年9月透過Instagram認識一名男子，對方自稱波蘭的韓國工程師。兩人迅速發展成情侶，保持聯繫。未幾，男方稱患末期肺癌，急需金錢移植器官。事主不虞有詐，按「男友」指示於2021年9月至2022年2月期間將約770萬港元的「醫藥費」分35次轉入8個銀行帳戶。同年5月，男方自稱僅餘3個月性命，承諾將其共600萬美元現金的資產轉移給事主，惟需預付行政費。張去年5至7月期間，再分9次向兩個銀行帳戶匯入超過180萬港元。

張女匯款後與男方失去聯絡，她懷疑自己受騙，上月13日報案，損失金額近960萬元，均為個人儲蓄。經初步調查，案件列作「以欺騙手段取得財產」，交由西區警區刑事調查隊第二隊跟進。

青年疑墮刷單陷阱失20萬

另外，警方前晚約8時接獲23歲本地男子報案，稱早前回應陌生人在社交平台上的招聘廣告，透過充當網上買家於購物平台以點擊購物谷高商家名氣來賺取佣金。事主按指示將約20萬元分多次存至對方指定的兩個銀行戶口用於平台購物，對方其後失去聯絡。事主懷疑誤墮「刷單員」陷阱遂報案，暫未有人被捕。警方前日4時許亦接獲中環43歲男子報案，早前在一網上平台完成任務，賺取400元佣金，其後再按指示分35次將約250萬元存入至一個指定的銀行戶口以完成任務，惟與平台職員聯絡後懷疑受騙遂報案，暫未有人被捕。