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童樂居照顧員否認虐兒 稱為幼童壓腿助眠

【明報專訊】香港保護兒童會院舍「童樂居」虐兒案，45歲幼兒工作員涉抓住兩歲男童的腳壓向其面部，她否認一項對所看管兒童或少年人虐待或忽略罪，案件昨於九龍城裁判法院開審。被告供稱案發時觀察男童未能入眠，故為他做伸展運動助眠，重申無意傷害男童。控方稱片段可見男童掙扎、哭泣及揮開她，被告一概否認。案件押後至2月16日裁決。

捉雙腳壓向面 稱B柔軟可承受

被告周翠英（45歲）報稱幼兒工作員，她否認於2021年12月14日在童樂居故意襲擊兩歲男童B。控方播放閉路電視片段顯示，案發晚上8時半，被告按住躺在牀上的B，未幾B轉身爬離被告，她把B拉回來及翻身朝向自己，再捉住其雙腳，逐一壓向他的面部。

控方應辯方要求傳召童樂居前院長崔惠英，辯方呈上被告的職效評核報告，評估被告「愛惜幼兒」，表現屬5分的「良好」級別。崔確認報告由她撰寫，但不肯定是否由她親自評核。

辯方呈職效評核謂愛惜幼兒

裁判官梁雅忻裁定表證成立後，被告出庭自辯，她供稱在童樂居工作11年，而B在1歲時「入學」，4個月後升班到她負責的組別，並獲分配為她的「官契」（即其負責的小孩），被告作為「官媽」（即幼兒工作員）須每兩個月評核B的成長。她會花公餘時間與他玩耍和訓練，亦認為他開朗活潑，「笑多過鬧情緒」。

案發時被告值勤，她見B未能入眠，故首先將他移回牀的中央位置，以免他撞向牀框，並捉住其雙腳，逐一伸展助眠，因她曾進修學習為幼兒伸展，可放鬆肌肉及情緒助眠。被告又稱片段顯示B吸吮手指，是放鬆的表現。

被告續稱，她照顧B逾9個月，認為他有表達能力，「識得講痛呀、唔好」，案發時他則沒抵抗。她亦觀察B柔軟度高，能做一字馬，相信他能承受案發時的伸展。

控方盤問時指出，B兩度掙扎，並在被告為他壓腿時揮動左手，被告一概否認，解釋B僅「扶住隻腳」，至於B是否有哭泣，被告則認為他「張開口唔代表喊」。

控方指B哭泣 被告：張口唔代表喊

控方續指出，案發時的伸展動作並非被告一般會進行的垂直或抱膝伸展。被告稱動作是「垂直動作嘅延續」，又解釋垂直伸展是將幼兒的腿提至90度，「我知道B童嘅柔軟度係高嘅，會向前再推少少角度」。她另同意，片段中其他幼兒亦有輾轉反側，而她當晚只為B做伸展動作，惟否認是針對B施襲。

【案件編號：KCCC 350/22】

相關字詞﹕九龍城裁判法院 虐兒 童樂居 保護兒童會

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