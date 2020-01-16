滑翔傘事故報告無提搜救 調查員：擠唔落 部門不跟建議無後果 官抨空泛「加強呢樣嗰樣」

指事故或源天氣驟差

倡加強規管設風力標誌

事主鍾旭華於2018年7月22日失蹤，同月27日遺體被尋回。運輸及房屋局（現運輸及物流局）在意外後成立意外及安全調查機構，接近4年後發表調查報告。調查員林永興（圖）昨讀出報告內容，歸納致命事故或源於滑翔傘在天氣急促惡化下失控，最終事主撞擊地面，身體多處有傷。林引述報告稱傘身能支撐事主重量，並無問題，不過透露他頭盔無裝上攝錄機，另一部隨身變速記錄器亦無運作。

林並引述報告同意滑翔傘現時欠缺清晰立法框架，建議民航處檢討法例加強規管。報告並建議處方與香港滑翔傘協會於指定起飛站設立風力標誌，讓飛行員評估風險。此外，他們應隨身攜帶能與他人實時共享位置的追蹤器，防止飛行員在極端環境下失聯；而搜救隊過程中應善用相關數據和應用程式輔助。

官質疑未倡修例 稱聞部門擬修

林在庭上供稱，調查報告2022年發表後發送予消防處、警方、飛行服務隊、香港滑翔傘協會等持份者，並要求對方於90天內回覆是否跟從建議。何官問及，如何確保對方一定聽從，林回應機構成立近4年以來大多數意見均被接納，倘不被接納，會列在報告附件中；亦會評估對方的回覆「滿唔滿足到我哋」。

何官再追問，若不跟從後果為何，又質疑報告「用4年時間做報告，原來做嚟無意思」；林其後承認意見不獲接納也「唔會有後果」。何官其後進一步指出，報告中的建議用字過於溫和，要真正改善應直接建議當局修例；林只稱修例需時，並據其所知，相關部門已開始草擬條例，但具體進度則不知道。

根據早前證供，助理消防區長李偉明表示7月26日晚上收到事主傘友提供的兩個坐標，遺孀陳利珊卻稱找到坐標時印象中「太陽未落山」。何官問林兩者說法有分歧，是否覺得無問題才不寫在報告。林同意搜救過程重要，惟相關者無「好一致嘅說法」，不能證明何者較可靠，又言報告「擠唔落」，故無白紙黑字記下。

有陪審批建議差 「我都寫到」

陪審團亦關注，機構與民航處同隸屬運輸及物流局，質疑調查上「角色要鬆鬆手」。林重申機構獨立於民航處，大部分成員均不是來自民航處。有陪審員表明「唔收貨」，形容建議「係好差囉，我都寫到呢份report（報告）」。聆訊今續。

【案件編號：CCDI 897/18】

（死因研訊）