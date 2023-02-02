密接者倒斃案 稱穩定長期病者按程序候檢疫 認乏人手 歐家榮：事主可自理沒優先

事主呂淑嫻終年62歲，生前有糖尿病及高血壓，每天須注射胰島素。2020年12月9日，事主同居女兒趙海鈴因確診新冠，當日離家隔離。傳染病處護士孔鳳媚向趙了解，得知死者病歷、沒有病徵，以及能自理。

長期病患有否區分 「無相關指引」

歐家榮供稱，護士按標準問題查詢，有病徵密切接觸者會送往隔離病房，若無病徵但有長期病，則需判斷是否有自理能力，缺乏自理能力者不適宜入檢疫中心，同樣送往醫院。歐相信當時護士判斷事主長期病穩定，能自理及無病徵，即使有感染風險，應按一般程序等候入檢疫中心，沒有優次之分。至於長期病患者會否再區分，例如糖尿病患者是服藥或注射胰島素，歐稱無相關指引。

獨留家翌日現病徵 指事主應即聯絡

歐補充，護士會向密切接觸者提供傳染病處的聯絡電話、當值衛生主任的傳呼機號碼。歐認為，12月10日事主流鼻水及感疲倦，脗合新冠病徵，她應立刻聯絡傳染病處。

後加快程序 「無法解答」是否因事故

歐續稱，自香港爆發第四波疫情及出現跳舞群組後，確診個案飈升。傳染病處及檢疫中心工作小組在人手短缺下須兼顧多次撤離行動，他說「無奈要同意當時人手不足以處理情况」。其後，檢疫中心工作小組將程序加快，12月18日動員將所有積壓舊案辦妥，將等候中的密切接觸者送往檢疫中心。至於有關部門是否因本案事故才「下定決心」一次性加派人手，歐稱無法解答。

檢疫中心高級行動經理、退休總警司陳國基供稱，檢疫中心工作小組早於2020年11月底要求增援。有陪審員質疑，個案上升速度遠超人手增加速度，陳形容局勢是牽一髮動全身，同時間會有其他部門要求增援。工作小組已盡量增加人手，以及盡量延長工作時間。研訊今續。【案件編號：CCDI 367/21】

明報記者

（死因研訊）

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