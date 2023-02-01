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2023年2月1日星期三
港聞二
拒查抗疫 李家超：已不斷總結改善 袁國勇澄清籲「檢討」非「獨立調查」 學者：政府威信可負荷
狄志遠函特首促獨立查 江玉歡：自我檢討未必夠全面
「有信心」快免檢全面通關 海外入境擬撤限
局方留意私醫拒診新冠 醫學會稱屬少數
驅車塞車撞車棄車 避警追「偷卡黨」3逃1落網
滑翔傘事故 前同事：坐標原不被重視 赴指揮中心游說
指不應依賴手提信號定位 專家證人倡增無人機搜索
法援擬公布申請結果成敗原因 「或可從覆核案開始」
密接者失聯 衛署主任睇新聞才知倒斃 發檢疫令後4日才聯絡事主 稱須優先處理社區撤離
事後改善流程 聯絡不上派警上門
刪相案林卓廷等3人罪脫 律政司上訴
不服5人灣仔暴動罪脫 律政司：官沒考慮「企圖暴動」罪
警不展示編號覆核敗訴 陳基裘須付逾50萬訟費
工作台連人由天秤吊起 3米墮地昏迷
拾紙皮婦突橫過馬路 遭貨車撞倒輾腳
天星小輪4．3起加價 加幅55% 長者無免費改「優惠票」 政府：原擬加價一倍太高
深水埗40年布市場「棚仔」清場 檔販臨別促銷
東區醫院增關節置換手術節數 輪候時間逾10年 有望減半
3噸回收紙包盒不知所終 環保署：已向碧瑤發警告信
退役巴掛「車禍巴」車牌行駛 傷者轟車主勾起悲痛
「T牌」限車商維修商申請試車 巴士藏家:維修後多用車房T牌「行個圈」
大灣區GBA新聞：戴德梁行：廣深商業物業投資增逾一成 疫情反覆購物中心空置率升 番禺白雲影響最大
大灣區GBA新聞：政策通關帶動 灣區樓市今年料反彈兩成
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【Emily】同新民黨唱反調 料加稅損投注 張宇人：增賭波稅得不償失
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【Emily】民建聯高規格訪澳門 賀一誠話「歡迎港人多去行吓」
【Emily】打擊衛生黑點推網頁 市民見故態復萌可「篤灰」
【Emily】元宵綵燈亮 康署：影相唔准除口罩
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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