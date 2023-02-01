「T牌」限車商維修商申請試車 巴士藏家:維修後多用車房T牌「行個圈」

禁轉讓租售

業界：或被借用駕無牌車

香港汽車會會長李耀培指出，「T牌」是車輛製造商、維修商、進口商及代理商等在處理買賣和試車等業務時所用的牌照，試車前需向運輸署註明用途、行程、時間等，一般市民無法申請。

翻查運輸署網頁「使用試車牌照授權書」，「T牌」持有人僅可授權公司員工使用牌照。李耀培認為相關規例有灰色地帶，指獲授權員工可帶一名「客人」試車，但強調「T牌」僅作商業用途，「如果佢喺條路兜嚟兜去，咁就係非法用途」；若車場向他人租售「T牌」，有可能被運輸署收回牌照。

大律師陸偉雄指出，司機在道路駕駛，必須持駕駛執照及印上車牌號碼的有效行車證，「T牌」則可當臨時行車證使用。被問及車輛同時掛上試車牌及未有編配的車牌是否犯法，陸解釋要視乎車主掛牌目的，如沒涉犯罪意圖及誤導警員執法成分，例如令人員無法抄牌等，一般不屬犯法，「只不過用作裝飾用途」。

同時掛未編配車牌犯法否

大狀：若無犯罪意圖 視裝飾

有收藏「珍寶巴士」的巴士迷稱，舊車需定期運行以確保機件正常，「如果個轆冇轉，迫力皮同迫力鼓長期接觸攝住，再擺多一段時間會因生鏽而攝死」，不少收藏家會將車送到車房保養維修，完成後會用車房的「T牌」在路面「行個圈」測試是否異常。

據《道路交通（車輛登記及領牌）規例》，任何車輛違反試車牌照相關規例位於道路上或在道路上使用，試車牌照的持有人、獲授權使用者及有關司機均屬犯罪，可罰款2000元，試車牌照可被取消。有關司機由於未獲授權使用試車牌照，可能觸犯駕駛不符合規例車輛及無第三者保險等法例，可處更高罰款、停牌甚至監禁。