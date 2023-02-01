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退役巴掛「車禍巴」車牌行駛 傷者轟車主勾起悲痛

【明報專訊】2018年大埔發生巴士翻側車禍，造成19死67傷，肇事巴士車牌「LX9991」已被註銷。近日有市民發現，一輛掛有該車牌的九巴於路上行駛，並曾展示肇事巴士同一路線牌「872」。有讀者投訴指該車實已退役，由一名巴士迷投得，換上車牌「LX9991」行駛。有當年車禍傷者指涉事巴士車主行為不道德，勾起悲痛回憶。涉事車主稱擁有至少4部退役巴士，強調巴士掛「試車牌」，在道路行車屬合法，另掛舊車牌則「無必要解釋」。運輸署證實涉事車牌未有編配給任何車輛。警方稱，事件已交西九龍交通部交通調查隊跟進，暫列交通投訴處理。

明報記者 杜沛妍 林智傑

警查交通投訴 運署跟進

九巴回覆稱關注事件，並保留採取法律行動的權利。

根據讀者向本報提供的「中標通知書」，九巴一輛原本車牌為「LP1651」的退役巴士，去年被人以約5萬元投得。根據讀者提供及網上流傳的圖片，一輛掛有「LX9991」車牌、車頭及車身印有九巴商標的巴士，曾於尖沙嘴及另一道路出現，擋風玻璃後掛有試車牌照，其中一相顯示其路線牌展示「872」。翻查資料，該車牌與大埔車禍巴士相同。

運輸署回覆本報稱已接獲交通投訴組轉介事件，將派員跟進，並證實車輛登記號碼「LX9991」及「LP1651」現時均未編配予任何車輛使用，相關試車牌照則至去年12月24日仍有效。

九巴條款：買車不得續牌行駛

根據九巴銷售條款，買方須承諾不會在巴士塗上、噴上、貼上或以任何形式複製、模仿或影射九巴及／或其所有關聯公司之商標。另外，除非獲運輸署批准，買方承諾所有有關巴士均不會在香港續牌；不能再在道路行駛及不會重新裝配或組合成巴士。

本報記者據讀者資料，上月17日到米埔一露天停車場，發現一輛掛有「LP1651」車牌的退役九巴停泊，惟未見「LX9991」。該巴士當時仍印有九巴商標，車輪簇新，車廂凌亂，近車門位置放有行車紀錄簿、圍封帶等物件。

大埔車禍傷者徐生批評車主不道德，「買（巴士）嚟記錄我們撞車」。現年69歲的徐透露，意外後他患上焦慮症，至今仍要求助精神科醫生，看到任何車禍新聞都會憶起當日情景並失眠。「（我）到𠵱家都未搭過巴士」。他曾兩度試坐巴士往附近火車站，最終克服不到仍要下車，「想跳車，個人好驚，成日諗會唔會過咗紅燈又撞車」。徐明言害怕該巴士被用作展示或在街上遇上，希望有人將牌照收回，「唔好再畀我睇到」。

本報周日致電聯絡到該退役巴士車主，問及是否曾向九巴購入退役巴士「LP1651」並在行駛時換上「LX9991」，對方回答「我唔止一部退役巴士，我有四五部」，大部分其後轉售。

車主稱有「試車牌」行駛合法

掛LX9991「無必要解釋」

該車主解釋，駕駛巴士出道路時掛有「試車牌」，出車目的主要是試車並向潛在客戶展示性能，甚或測試機械。他強調「LP1651」已註銷，即使自己「做一個任何數字的車牌並貼上巴士」，只要在其上方再貼一條藍膠紙，車牌均不生效，只屬道具及裝飾，行駛實際是用「試車牌」，強調此舉合法。至於為何掛「LX9991」，他說：「我哋唔會顧及任何嘢，亦無必要同你解釋。」對於車身的九巴標誌，他稱其後已應九巴要求除去，着記者向九巴查詢。

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