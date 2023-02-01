東區醫院增關節置換手術節數 輪候時間逾10年 有望減半

根據醫管局數字，截至去年12月31日，骨科輪候全關節置換術個案共有34,352宗，其中港島東聯網有2673宗。東區醫院骨科部門主管莫永旭表示，增加手術節數前，港島東聯網膝關節置換手術輪候時間逾10年，增加節數後可縮短到4至5年；出院日數由以往逾一周，縮減到4至6日。

東區醫院除了增加手術節數，亦加強專門為準備接受膝關節置換手術病人的「一站式」治療流程。港島東醫院聯網骨科顧問護師鄭瑩璋表示，職業治療部會在病人做手術前8至12周，提供上門家居環境評估及日常生活訓練；義肢及矯形部會為病人評估及製作膝關節矯形器及鞋墊等，減輕關節磨蝕；營養部亦會安排營養狀况評估，為有需要病人提供減重、增肌等建議。手術後，綜合專科團隊提供的日間治療服務節數，由以往一周5節增至10節。

長者換膝滿意：可自行到酒樓

受膝關節退化問題困擾逾20年的鍾女士表示，去年10月完成右膝關節置換手術，不足一周便出院，滿意手術。她憶述，手術前上廁所需要家人攙扶，外出不時需坐下休息，直至前年因病到內科部門接受治療時，被骨科醫生發現她的「O字腳」情况轉差，遂安排她接受手術。鍾女士稱手術前每日須服用4次止痛藥，出院兩周後便毋須再服食，亦毋須經常依賴拐杖步行，笑言「可以自行到酒樓飲茶」，說想盡快為左腳做手術。