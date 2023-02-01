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深水埗40年布市場「棚仔」清場 檔販臨別促銷

【明報專訊】深水埗欽州街逾40年歷史的臨時「棚仔」布市場，昨晚完成歷史任務，僅三分之一檔販搬至新址市場，今日開幕。不少檔販昨經營到最後一刻，對棚仔關閉感不捨；有設計學院學生認為，本港少了一個可尋寶的地方。

昨午5時，約10名食環署職員到棚仔清場，勸喻檔販及市民離開，現場亦有警員維持秩序。有檔主用手推車將餘下布料運走，亦有檔主最後促銷，期望散貨。至晚上7時，食環署職員在棚仔布市場關燈並鎖上大門。

經營40年的檔販蘇伯表示，對棚仔關閉感不捨，「大家對這裏始終有感情」，但稱自己年紀大，加上新址租貴，故不會搬遷。他說檔內還有20多匹布，未想好如何處理，「這麼多布料不要的話，我會很心痛」，會將布料暫放家中再想辦法。

就讀演藝造型設計課程的知專學生Heinrich專程到來告別棚仔，他說因課程需要，經常到棚仔選取布料造衫，「很多布料只有這裏才找到」，認為本港少了一個可尋寶的地方，「老闆都很善談，會分享他們的故事給我們聽」。

舊客嘆可惜 約三成檔販遷新址

食環署早前表示，棚仔內49個合資格經營者，33戶選擇離場，16戶遷往通州街臨時街市第一至三座的新址市場。將搬遷的何先生一家在棚仔經營逾40年，何太稱捨不得熟客及對布料充滿感情，故在新市場租3個舖位。她說，新舖租金非常貴，月租約4500元，而棚仔一年租金僅4600元，但自己放不低，稱「對了布料40多年，總會有點不捨得」。何太對搬遷後銷情沒有太大信心，認為政府對新址宣傳不足，期望日後多宣傳。

檔販稱新舖租貴政府資助搬遷不足

同樣搬遷到新址的檔主梁先生表示，一個月前已準備搬遷，稱新址環境較好，空氣流通，亦有足夠空間裁剪布匹，惟租金較貴，亦要添置新用具，認為政府提供3.5萬元搬遷費不足。

昨早一度有食環署職員只允許檔販搬貨，禁止買賣，引起多名檔販不滿。食環署回覆稱，早前有檔販表示市場內人流太多有礙搬遷，昨早職員一度只容許檔販進入小販市場。協調後，約10時起讓市民自由進入小販市場，向市民及檔販引起不便表示歉意。

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