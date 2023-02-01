天星小輪4．3起加價 加幅55% 長者無免費改「優惠票」 政府：原擬加價一倍太高

天星：尊重政府決定

天星小輪回覆表示，尊重政府的加價幅度決定，感謝政府正視其經營苦况加快審批。公司過去幾年已完全耗盡財務資源支持營運，旅業復常實際速度仍是未知數，同時要面對中期營運虧損負擔，暫難料何時可收支平衡，會繼續與相關部門溝通。翻查立法會資料，天星小輪2018年起錄得虧損，疫情期間尤為嚴重，至前年為止累積虧損6000萬元。

合資格長者2元可搭

「正票差額」由政府發還

天星小輪旗下兩條過海線在新價格下（見表），成人平日收費4至5元、假日5.6至6.5元；兒童及殘疾人士平日收費2.8至2.9元、假日3.7至3.9元。其他收費方面，單車搭船將由16元加至25元、遊客票由32元加至50元。現時長者搭天星小輪免費，日後以2.8至3.9元票價取代，但合資格長者及殘疾人士每程只須繳付2元，天星小輪可獲政府發還優惠票價與2元之間的差額。

政府另表示，為盡量減低加價對經常乘搭天星小輪乘客的影響，提出月票由原本票價160元上調至190元、加幅為18.8%，為其他票價加幅的三分之一，乘客在一個月內乘搭38程渡輪以上，即可每程享受較低的票價。

議員：長遠應改善碼頭租務收益

立法會交通事務委員會主席陳恒鑌指，天星小輪早前擬議票價過高，最終未獲批加盡屬預期內，現加幅已較其他交通工具高。他認為天星長期虧蝕，如不獲批加價或影響其去留，但僅靠加價對其財政幫助有限，長遠應改善碼頭電力配套，以助增加租務等非票務收益。本月17日交通事務委員會將討論渡輪碼頭改善工程，陳盼當局屆時可一併評估，翻新工程對提升天星小輪財政可持續性的幫助。