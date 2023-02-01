港聞

港聞二

工作台連人由天秤吊起 3米墮地昏迷

【明報專訊】一名六旬工人昨午在港珠澳大橋人工島上一個機管局地盤工作時，以安全帶將自己綁在工作台上，連人帶台由天秤吊起，工作台升至離地3米時突然散開，工人墮地昏迷，送院搶救。警方及勞工處正調查意外原因。

工權會斥罔顧人命 促查違例否

涉事62歲陳姓工人，去年11月起在港珠澳大橋人工島順行路一個正在興建停車場的地盤做裝嵌工作，他負責將物品綁在天秤上的鐵鈎，再由天秤操作員將物品吊到另一個地方。昨午2時許，他將工作台的物品掛於天秤上，再用安全帶綁好自己在工作台上，連同工作台由天秤操作員吊到其他地方，但工作台離地3米時突然散開，事主墮地昏迷，右額受傷。天秤操作員隨即報警求助，事主被送往北大嶼山醫院，再轉送瑪嘉烈醫院。本報昨向機管局查詢，截稿前未回覆。

工業傷亡權益會批評，有關工序極度危險，完全罔顧工人性命，對此強烈譴責。該會表示，難以理解為何地盤容許此情况發生，促請勞工處徹查意外原因，如發現有人違例，必須作出檢控。香港建造業移動機械及維修從業人員工會副主席蘇四清指出，用天秤吊運物件時不應有人在上面，除非使用「人籠」或「吊船」。他提到以往有人會貪方便，利用天秤在高空移動，但近年已甚少見，因為「人喺上面好危險 」。他解釋，一般工作台是由鋁通砌成鋁架，再扣上安全鎖，如果被吊在半空，可能會因為鋁架受力不平均使安全鎖鬆脫，令工作台散開。

翻查《工廠及工業經營（起重機械及起重裝置）規例》及勞工處的安全使用塔式起重機工作守則，只有當使用建築工地升降機或懸吊式棚架載人不可行時，才可用起重機載人。若要載人，須確保所使用的椅子、機籠、吊斗或其他盛器構造良好。

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