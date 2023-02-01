港聞

港聞二

警不展示編號覆核敗訴 陳基裘須付逾50萬訟費

【明報專訊】2019年反修例示威期間，有速龍和防暴警涉執勤時不展示警員編號，遭7名市民和香港記者協會入稟高等法院覆核。其中「守護孩子」成員陳基裘（陳伯）被判敗訴，須支付訟費。案件昨在高院聆案官席前處理評定訟費數額，律政司一方稱，陳的回覆文件不符合指定格式，律政司應獲訟費。聆案官何展鵬審視律政司呈交的訟費數額後，決定剔除部分款項，下令陳繳付餘額。據悉，律政司申請訟費約51萬元，聆案官剔除款項約2000元。

官剔除2000元款項 令繳50萬餘

法官周家明於2020年裁定警方做法違反《人權法》，部分申請人覆核獲批，惟陳基裘未能證明警方錯誤引用《警察通例》而被判敗訴，須付訟費。律政司一方昨陳辭稱，另一名聆案官去年要求陳基裘在1月17日前，回應是否同意律政司所提出的訟費單，但陳再次不依指定格式回覆並提問，故要求何官直接向律政司頒下訟費。

陳不同意訟費命令

官：「區區聆案官」只負責計數

陳基裘表示反對，他說儘管被律政司追討訟費，「我維護過法治」，又反問他們要受多少苦才能維護法治，冀法庭顧及公眾利益。何官稱他作為「區區聆案官」，「俗啲講係負責計數」，他無權推翻原訟庭法官就訟費所作的命令，不能順應陳而不追討訟費。何官在律政司的訟費單剔除部分款項後，下令陳支付餘額。

【案件編號：HCAL 1747/19】

（反修例風暴）

相關字詞﹕高等法院 訟費命令 司法覆核 警員編號 守護孩子 反修例事件

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