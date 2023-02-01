警不展示編號覆核敗訴 陳基裘須付逾50萬訟費

官剔除2000元款項 令繳50萬餘

法官周家明於2020年裁定警方做法違反《人權法》，部分申請人覆核獲批，惟陳基裘未能證明警方錯誤引用《警察通例》而被判敗訴，須付訟費。律政司一方昨陳辭稱，另一名聆案官去年要求陳基裘在1月17日前，回應是否同意律政司所提出的訟費單，但陳再次不依指定格式回覆並提問，故要求何官直接向律政司頒下訟費。

陳不同意訟費命令

官：「區區聆案官」只負責計數

陳基裘表示反對，他說儘管被律政司追討訟費，「我維護過法治」，又反問他們要受多少苦才能維護法治，冀法庭顧及公眾利益。何官稱他作為「區區聆案官」，「俗啲講係負責計數」，他無權推翻原訟庭法官就訟費所作的命令，不能順應陳而不追討訟費。何官在律政司的訟費單剔除部分款項後，下令陳支付餘額。

【案件編號：HCAL 1747/19】

（反修例風暴）