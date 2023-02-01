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不服5人灣仔暴動罪脫 律政司：官沒考慮「企圖暴動」罪

【明報專訊】2019年10月6日「反極權反緊急法大遊行」，5男女被指在灣仔參與暴動及使用蒙面物品，經審訊後被裁定暴動罪脫，使用蒙面物品罪成。律政司不服暴動罪脫裁決，早前提上訴，指原審法官沒有考慮可裁定各人「企圖暴動」罪成。案件昨於區院提訊，法官認為律政司在案件原審時沒有提出「企圖暴動」控罪，欠基礎於上訴階段爭辯，律政司則冀法庭「持開放態度」接納新議題。案件押後訊，待控方修改爭辯議題，各被告續保釋。

上訴方為律政司，5名答辯人為17歲男學生（2021年裁決時年齡，下同）、李安翹（19歲）、蘇雅賢（23歲）、謝兆雄（24歲）及陳樂燊（28歲），5人暴動罪名不成立，使用蒙面物品罪成，分別判處240小時社會服務令、入更生中心及監禁10周。

官：控方沒提出 沒責任考慮

辯：處暴動現場不可能「企圖」

案件昨由原審暫委法官高偉雄處理律政司呈交的上訴議題。律政司爭議法官高偉雄沒考慮即使暴動罪脫，仍可裁斷他們企圖參與暴動，判「企圖暴動」罪成。答辯方反駁，律政司在原審時不曾提出「企圖暴動」的交替控罪或修改控罪，亦沒有邀請法庭考慮各人是否企圖犯案，加上控罪已列出暴動地點，不可能指控被告身處暴動現場而企圖參與。

法官同意，「企圖犯罪」用於指控被告未及到場犯案，故本案只能判斷被告在場是否參與暴動；而原審時控方不曾提出「企圖暴動」罪，故法官無責任考慮。律政司回應，根據《刑事罪行條例》159G企圖犯罪條例，控方毋須加控或改控「企圖」控罪。另律政司爭議法官錯誤推論17歲男學生沒有擲汽油彈。

【案件編號：DCCC 1017/20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕區域法院 罪名不成立 蒙面 暴動罪 反極權反緊急法大遊行 反修例事件

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