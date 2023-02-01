刪相案林卓廷等3人罪脫 律政司上訴

林卓廷和自稱直播記者的曾焌熙早前被裁定「作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為」罪名不成立，同案社工鍾凱研被控不誠實意圖取用電腦及刑事損壞，兩罪皆不成立，只有曾焌熙被裁定非法集結罪成。法官認為控方檢視證據後或不應提告，並批准林及鍾的訟費申請。

另上訴9人暴動集結罪脫裁決

此外，律政司亦就2019年11月18日理工大學外兩宗示威案無罪裁決提上訴，一案為10名男子否認早上在尖沙嘴科學館廣場干犯非法集結罪，經審訊後其中8人蔡希霖、周浩泓、葉自傑、羅曉峰、麥俊彥、彭永強、鄧子健及杜俊興，裁定罪名不成立，當庭釋放。法官信納他們大部分只是無辜的過路人，包括要到附近殯儀館處理母親後事。

另案一名大學女研究員歐育婷同日在油麻地涉響應「圍魏救趙」行動，被裁定暴動罪脫。法官認為歐被捕後診斷中度脫水，與她供稱肚瀉及嘔吐相符，歐或因感到不適，有人替她戴防毒面具，可能是無辜途人；同案其餘4男則暴動罪成。

【案件編號：CACC 12至14/23】

（反修例風暴）