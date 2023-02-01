事後改善流程 聯絡不上派警上門

【明報專訊】昨日死因庭上披露，衛生署於本案發生約一星期後，改善通知密切接觸者前往檢疫中心的程序，務求專責小組能夠在檢疫令發出後最遲一天內，以電話聯絡密切接觸者，若聯絡不上，會派警員上門通知。當時在衞生署緊急應變及項目管理部任職經理的退休警司李宗健供稱，新措施旨在「封住道門，唔好走失咗」。至於觸發衛生署改善流程的主因，李宗健稱：「係咪針對（本案事故），我唔講得啦。」
針對本案否 項目經理：唔講得
李宗健作供稱，自2020年12月21日起新規定，專責小組在每天下午5時前收到的檢疫令，須於當晚8時前至少兩次致電密切接觸者，如無人接聽，即由警方安排警員上門通知有關人士；每天下午5時後收到的檢疫令，須於翌日中午12時前致電通知密切接觸者，有需要時警方跟進。
另一項新措施是，即自2021年1月14日起，專責小組成員不用再親自收集醫生簽發的檢疫令，改由經電郵徑途接收檢疫令。職員將檢疫令資料輸入電腦，同時可以聯絡密切接觸者。
昨日庭上有陪審員問及，事件癥結在於專責小組人手不足，然而新措施卻與人手無關。李宗健補充，截至2020年12月26日，專責小組成員由原本的17人增至32人，每天可處理個案由200宗增至最多400宗，即增加約一倍人手和可處理工作量。