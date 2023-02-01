事後改善流程 聯絡不上派警上門

針對本案否 項目經理：唔講得

李宗健作供稱，自2020年12月21日起新規定，專責小組在每天下午5時前收到的檢疫令，須於當晚8時前至少兩次致電密切接觸者，如無人接聽，即由警方安排警員上門通知有關人士；每天下午5時後收到的檢疫令，須於翌日中午12時前致電通知密切接觸者，有需要時警方跟進。

另一項新措施是，即自2021年1月14日起，專責小組成員不用再親自收集醫生簽發的檢疫令，改由經電郵徑途接收檢疫令。職員將檢疫令資料輸入電腦，同時可以聯絡密切接觸者。

昨日庭上有陪審員問及，事件癥結在於專責小組人手不足，然而新措施卻與人手無關。李宗健補充，截至2020年12月26日，專責小組成員由原本的17人增至32人，每天可處理個案由200宗增至最多400宗，即增加約一倍人手和可處理工作量。

（死因研訊）