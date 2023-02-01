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密接者失聯 衛署主任睇新聞才知倒斃 發檢疫令後4日才聯絡事主 稱須優先處理社區撤離

【明報專訊】長期病患纏身的六旬婦於兩年多前被列為新冠密切接觸者，獨留家中，3天後被發現倒斃，昨續死因聆訊。衛生署行政主任供稱，事主在女兒前往隔離首天、即2020年12月9日已獲發檢疫令，但專責小組隨即要連續3天內優先處理兩個社區撤離行動，事主檢疫令延至同月11日才受理，再於兩天後（13日）首次聯絡事主，無人接聽，不知道對方前一天（12日）已被揭倒斃家中（見表）。衛生署項目營運經理透露，署方事後改善通知密切接觸者前往檢疫中心的程序（見另稿）。

事主呂淑嫻終年62歲，生前任職護理員。2020年12月9日，事主同居女兒趙海鈴確診新冠病毒，即日前往亞洲國際博覽館隔離。衛生署職員通知事主須獨自居家檢疫，等候通知入檢疫中心。惟事主於12月12日被揭倒斃家中，驗屍報告顯示，事主於12月11日死於新冠病毒。

護士問自理力 悉有糖尿高血壓

毋須填細節 沒問病情嚴重否

當時在衛生防護中心工作的護士孔鳳媚供稱，她於12月9日聯絡趙時，得知事主是密切接觸者。一般而言，署方人員須直接聯絡密切接觸者，但趙擔心母親「笨拙」，故由她代母說出個人資料，加上趙本身任職診所護士，因此孔沒有堅持直接聯絡死者。

趙當時表示母親有糖尿病及高血壓，沒有檢測新冠病毒，沒有病徵。孔供稱，當時她只追問趙有關事主的自理能力，獲回覆稱事主能自行應付日常生活；孔沒有問事主的長期病是否嚴重，因為填寫表格毋須如此詳細。孔又稱，檢疫令須區分是否優先處理，但決定權在醫生。她受訓時集中學習如何區分密切接觸者，實際工作是追蹤確診者動向，界定密切接觸者後向醫生報告。

醫生：資料沒提一日需4注胰島素

負責發出死者檢疫令的醫生謝翠婷則供稱，根據事主女兒提供的資料反映，她有一般長期病，病情穩定，能夠自理，因而沒有對個案起疑。謝又稱，資料無提及事主需要一日注射4次胰島素以控制病情，這情况較服藥嚴重，若謝及早知道，會再跟進事主個案。

稱缺人手 舊個案積壓需先處理

當時隸屬衛生防護中心專責小組的衛生署行政主任蘇暐琁供稱，專責小組的程序是每隔一兩小時收集由醫生發出的檢疫令，然後將資料輸入電腦，通知及安排密切接觸者入檢疫中心。事主檢疫令於12月9日發出，由於文件積累，延至同月11日才將資料輸入電腦，其間需要先辦妥積累的舊個案。專責小組於同月13日及15日致電死者，但未能聯絡，其後從新聞報道及傳媒查詢下，才確認事主已過身因而失聯。

蘇續稱，專責小組每天可處理約200宗個案，而「12月一下子有好多撤離行動」，專責小組分別於12月9、10及11日，抽調一半人手處理葵盛西邨和麗晶花園的撤離行動，而居家等候檢疫者傳播風險較低，撤離行動較緊急會優先處理。在這情况下，12月9至13日的5日，每日分別有167、245、289、279及352宗個案等待專責小組處理。聆訊今續。

【案件編號：CCDI 367/21】

明報記者

（死因研訊）

相關字詞﹕死因研訊 新型冠狀病毒肺炎 檢疫令 衛生防護中心

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