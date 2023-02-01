法援擬公布申請結果成敗原因 「或可從覆核案開始」

列審批委派準則及律師表現

根據法援局向立法會提交的年報中提及，礙於法律專業保密權及某些私隱限制，法援署往往未能迅速澄清立場或個案詳情，日後將要求法援申請人書面同意，容許署方合適情况下披露申請結果及原因，並提及「或可從與司法覆核有關案件的申請人開始」。

林新強：增透明助業界改善

此外，法援署亦打算在不違反法律程序及私隱限制下，定期在網上公布各類案件的法援統計資料，並列出審批及委派準則，包括個別律師事務所的人手及外聘律師表現紀錄。

法律界議員林新強表示，在不披露個別律師事務所或律師身分姓名前提下，認為進一步提高透明度，有助推動行業改善。他形容，行業難免「樹大有枯枝」，導致法援署審批慢、遲發還費用，造成惡性循環。

法援署早前收緊律師在刑事及民事接辦案件制度，包括刑事案預設由法援署長指派，民事案則規定每名律師和大律師12個月内分別可接辦35宗和20宗案件。法援局又稱，為防止過度集中委派案件，法援署將進一步減少每名律師可接辦的民事法援案件限額至30宗，大律師限額則減至15宗。法援署去年7至9月數據顯示，獲委派民事案及刑事案中，八成案件分別外判給年資10年以上的大律師或律師。

法援局稱將繼續釋除公眾疑慮，讓公眾了解法援制度，法援局已聘請專業公關顧問，加強宣傳。