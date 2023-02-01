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滑翔傘事故 前同事：坐標原不被重視 赴指揮中心游說

【明報專訊】41歲商人2018年到大嶼山玩滑翔傘失蹤，搜索第6天被尋回遺體，死因研訊昨續。事主前同事昨日供稱，她透過Google得出事主定位數據，並找出兩個準確度較高的坐標，卻未被搜救隊「重視」。她翌日早上到大嶼山指揮中心游說，終獲接納並在坐標附近位置發現事主。驗屍報告另顯示，以事主身體腐化程度，估計至少失救3天，全身多處受傷。遺孀庭上一度哽咽問，丈夫由高空墮下至死亡，受苦時間是否很短，法醫稱「死亡可以喺好短時間內發生」。

事主鍾旭華2018年7月22日失蹤，同月27日被尋回遺體。在政府資訊科技部門任職的事主前同事黃仲欣昨日透過視像供稱，黃原本不認識事主遺孀陳利珊，得知事主失蹤後，主動於7月24日接觸陳，同月26日透過Google得出事主的定位數據，再匯成檔案，惟搜救隊未能即時開啟。黃遂將檔案簡化為Excel表格，撇除誤差較大的數值，最終找到兩個準確度較高的坐標。同日下午3時許，她將表格發送予陳，陳引述搜救隊回覆表示，當天不能安排直升機，除非提供強而有力的證明，或有目擊者。

聞搜救「行番之前個啲路」

棄上班攜杖起行游說成功

7月27日早上約7時半，黃再以短訊與陳聯絡，得知上述兩個坐標均非主要搜索點，搜救隊會「行番之前嗰啲路徑，話可能之前有障礙物遮住咗」，黃於是致電陳，確認坐標「未必咁被重視」，黃決定不上班，折返回家取行山杖，決定到大嶼山指揮中心游說，並打算若對方不接納，便自行上山尋人。

指Google地圖截圖有用

一兩小時可知大概位置

黃當日上午11時許到達指揮中心，向女警司唐百旋及助理消防區長李偉明解釋坐標的重要，李最終表示「會派人劈林落去」。根據黃的書面證辭，約中午12時34分，她得知事主最終被尋回的位置與她提供的兩個坐標相近。

遺孀陳利珊庭上提問，若搜索初期便把黃找到的Google地圖截圖，交到資訊科技界人士，可否加快搜索進度；黃認為截圖有用，形容一名有接受電腦訓練的人，可憑此於一至兩小時找到事主的大概位置。

法醫料事主至少失救3天

衛生署高級法醫林衛國昨在庭上表示，事主遺體同月31日解剖，身體有腐化迹象，腹部微脹且皮膚開始脫落，身上最長的蛆蟲達1.5厘米，亦有其他細小的蟲。林認為從腐化情况來說，估計發現事主時，他已至少失救3天。

林續指，事主全身有多處傷勢，包括背部和腰部有大範圍瘀傷、腳踭裂傷、腰椎骨折、肺和腎出血、多處軟組織缺失，但頭顱無骨折、腦部完整。林認為傷勢與撞到硬物造成的衝擊脗合，並非自然死亡；又稱事主傷勢程度與墮樓者相近，「死亡可以喺好短時間內發生」。聆訊今續。

【案件編號：CCDI 897/18】

（死因研訊）

相關字詞﹕死因研訊 失蹤 大嶼山 滑翔傘

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