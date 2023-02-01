驅車塞車撞車棄車 避警追「偷卡黨」3逃1落網

司機持行街紙 涉3罪被捕

經警方調查，34歲男疑犯為涉案司機，持「行街紙」留港，他涉嫌「狂亂駕駛」、「駕駛時沒有第三者保險」及「無牌駕駛」罪被捕，報稱頭暈，與兩名私家車司機及乘客一同送往威爾斯醫院治理。

目擊者李先生稱，當時有數名便衣警員在面前衝過追捕疑犯，其後有3個警員制服疑犯，「其中一個差佬捉住佢隻手落緊孖葉，一個就跪住佢」。他形容被捕男子身形「好大份」，警方曾取出伸縮警棍，但未有拔出槍械。

平治撼5車突圍不果

被撞司機嘆變「夾心餅」

昨午2時許，大圍紅梅谷路發生交通意外，涉及1輛的士及5輛私家車。現場所見，6車在隆亨邨對開的交通燈位前停下，涉案黑色平治在車群中央，車頭嚴重損毁，泵把脫落，車頭蓋掀起。警員封閉部分行車線，受波及私家車司機及乘客協助調查。被撞車主楊生表示，當時因應紅燈停駛，「聽到後方傳來煞車聲，之後撞埋嚟，之後見幾個人走，架車車頭冒煙，我以為火燭𠻹」，稱自己的車慘變「夾心餅」。

偷卡買iPhone轉手

疑察跟蹤即逃

消息稱，港島總區情報組早前鎖定一個犯罪集團，成員會在商場、街市扒竊後，利用偷來的信用卡購買iPhone，轉手圖利，已涉及數宗案件。

探員昨日跟蹤4名目標人物，後者疑正利用盜來的信用卡在又一城Apple Store購買6部iPhone。賊人疑發現被跟蹤，逃上私家車駛走，警方見狀追截，發現賊人駕車進入獅子山隧道，欲召來探員在沙田包抄；賊人出隧道時遇上塞車，欲撞散前車突圍不果，遂帶同贓物棄車而逃，其中一名南亞裔男疑犯沿田心街逃跑，及後被警員制服在地。警方已掌握其餘3人身分，正追捕歸案。