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局方留意私醫拒診新冠 醫學會稱屬少數

【明報專訊】本港前日撤銷隔離令後，新冠患者可自行到私家診所求醫。連日有媒體報道私家醫生拒治新冠患者，特首李家超昨稱，醫衛局將留意社會情况並與有關界別積極溝通，讓各界清晰知道「正確的做法」。醫學會會長鄭志文稱，據其了解，大部分私家醫生均有治理新冠患者。醫委會成員林志釉則表示，若有市民認為醫生拒治病人而有違專業守則並向醫委會投訴，委員會將按程序處理個案。

鄭志文昨在商台節目《在晴朗的一天出發》受訪時稱，私家醫生有「專科化」趨勢，例如部分醫生只做醫學美容、治理情緒病而未有收治傷風感冒病人，建議市民向有向衛生署領取新冠口服藥的診所求醫。

林志釉：遇拒診可向醫委會投訴

根據醫委會《香港註冊醫生專業守則》，「所有病人，包括患有嚴重傳染病的病人」，均有權得到及時及適當的護理。林志釉向本報解釋，若市民對醫生專業操守有任何不滿，可向醫委會投訴，初步偵訊委員會將會就事件嚴重性、投訴者提供的證據判斷會否繼續處理，其後將向涉事醫生索取解釋，若解釋不合理，醫委會會進一步跟進。

新冠患者亦可預約醫管局普通科門診求醫，惟日前部分診所額滿。醫管局總行政經理夏敬恒在港台節目《千禧年代》稱，局方一直留意各診所運作，前日早上九龍區部分診所需求較大，已即時增加診症名額應付需求。本報昨晚9時半透過HA GO查詢預約，僅7間診所額滿未能預約，其中灣仔兩間診所均爆滿。

教局新指引 染疫教職員可戴N95

另外，隨着隔離令撤銷，檢測呈陽性且沒病徵的學校教職員可自由外出和上班。教育局前日更新《學校健康指引》，提醒染疫但沒病徵的教職員應時刻佩戴貼面的外科口罩、KF94口罩、KN95口罩或呼吸器（如N95口罩）。翻查局方去年12月30日公布的上一版本指引，教育局提到「衛生署並不建議教職員及學生使用N95呼吸器」，原因是正確佩戴或卸除N95呼吸器須受特別訓練，又指若使用不當，反會因保護不足和污染而增感染風險。

疫情方面，據政府疫情專題網站顯示，本港昨新增361宗「化驗所陽性核酸檢測」個案；另增15宗初步分析與新冠病毒有關的死亡個案。

（新冠疫情）

相關字詞﹕普通科門診 教育局 李家超 鄭志文 私家醫生 拒收 新冠疫情

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