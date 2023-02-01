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狄志遠函特首促獨立查 江玉歡：自我檢討未必夠全面

【明報專訊】特首李家超表明不同意就新冠疫情獨立調查，多名立法會議員認為有需要檢討抗疫工作，並要有不同範疇專家參與，檢討處理疫情的過程或不足，以及公開檢討報告。新思維狄志遠向本報稱，不認同政府只內部檢討，他昨已去信李家超要求成立獨立調查委員會，強調並非要執著於調查或檢討形式，而是希望政府設立機制，讓社會檢討事件。

狄志遠建議，參考SARS後成立專家委員會檢討當時處理和控制疫情的工作，強調最終目的是「經一事長一智」，為未來提供建議，他相信檢討可顯示出政府的承擔。他又認為，檢討必須有不同範疇專家參與，例如醫護界、社福機構，甚至外國專家分享其經驗，並公開檢討內容。

實政圓桌田北辰認為，獨立調查只適用於有明顯調查範圍的單一事件，而疫情屬整個社會以至國際社會的事，故不適用，但當局需檢討疫情工作，並且要有公共行政和醫學衛生兩方面的專家參與，檢討結果亦應公開。選委會議員江玉歡認為，「賽後檢討很正常」，舉例新加坡政府也有類似做法。她希望有具代表性的專家參與檢討，認為自我檢討未必夠全面、客觀，又強調，檢討是為避免下一次的錯誤，最終亦應公開報告。

陳健波：醫護壓力大 調查再受壓

曾參與雷曼調查委員會的保險界陳健波認為，當年SARS調查花了大量人力物力，聘請大量律師陪伴出席調查，而醫護人員在疫情期間壓力最大，至疫情尾聲要他們作供及參與調查，會造成另一種壓力，也肯定打擊士氣。自由黨副主席李鎮強質疑檢討對於為未來做準備是否有作用，但他不反對疫情真正結束後作「賽後檢討」，但應同時包括檢討做得好的工作。

（新冠疫情）

相關字詞﹕田北辰 狄志遠 獨立調查 新冠疫情

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