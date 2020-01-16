拒查抗疫 李家超：已不斷總結改善 袁國勇澄清籲「檢討」非「獨立調查」 學者：政府威信可負荷

措施包括新指揮架構

「全政府動員」本季首演練

李家超昨出席行會前稱，不同意獨立調查抗疫，亦不同意成立「獨立調查委員會」；他稱須按實際情况處理疫情，即使今天寫下100個方案，若明日疫情變化或新疾病出現，或要制定第101或102個方案，認為最重要是「決策要快、執行要準，落實要講求結果」。他同意要總結經驗，稱現屆政府上任後已不斷總結經驗和改善措施，例如成立新指揮架構等（見表），各部門亦有總結經驗，將有效方案納入指引恆常化。

公務員事務局長楊何蓓茵昨於facebook稱，其中一項改善工作為增設「全政府動員」級別，以統籌、協調和實施前期準備，所有決策局和部門現已預先制定輪值名單，處理重大事故時可立即組成應急隊伍，首次演練將於本年首季舉行。

港大微生物學系講座教授袁國勇日前倡議效2003年SARS後做法，成立委員會檢討抗疫。袁昨澄清並非倡議必須按《調查委員會條例》成立的獨立調查委員會，而是成立客觀、獨立「檢討委員會（review committee）」，為下次疫情做好準備。

孔繁毅贊成檢討 料下冬季見效

連同袁國勇，至少5名政府專家顧問曾表明贊同檢討抗疫，其中孔繁毅昨向本報形容檢討是必須，尤其每年冬季將出現新冠和流感夾擊，檢討公院內科病牀、人手和外展服務，在下個冬季已可見成效。

特區政府於SARS後邀多名權威組成專家委員會，同年交檢討報告提出成立「衛生防護中心」，首任總監由梁栢賢出任。梁昨接受本報訪問稱，從SARS、豬流感、鉛水事件至新冠，每屆政府均會面對重大公共衛生事件，檢討是為理順不足、重新教育政府和公眾，而檢討結果須明文撰寫報告，才能讓下屆政府有所依從。

梁栢賢稱理解憂慮被問責

倡政務司長主持檢討

時任衛生署副署長的梁栢賢曾經以證人身分出席立法會SARS專責委員會公開聆訊，他昨日稱理解政府憂慮被問責或受壓，亦認為毋須以獨立調查、專家委員會或由立法會處理抗疫檢討；他建議於現行架構成立由政務司長主持的「新冠疫情檢討委員會」，先羅列疫情時序，探討有何範疇可改善，並按不同範疇成立轄下專責小組，由相關決策局任小組主席，成員包括其他相關決策局和部門代表，如有需要可邀專家列席。

梁栢賢相信，由內部有系統檢討，可動用較少人力物力和時間，並強調目的是檢討而非調查，「做得好也可交代，如果做得好（的話）可如何做得更好」。

卜約翰：透明檢討助建信任

卜約翰稱，本港在SARS的檢討和調查中所學甚多，現若以相同模式檢討將學到更多，並認為檢討須透明和公開，可效法當年同時設立法會專責委員會及專家委員會，若現屆政府配合，他相信更有助建立市民對政府之信任。SARS專家委員會主要檢討醫療衛生範疇，卜稱新冠幾乎與每人有關，檢討範圍應更廣（huge ground to cover），例如院舍防疫，要同時審視社署工作等。他建議相關委員會被賦予一切所需權力蒐證，「任何為香港好的人都不應反對」。

對於有意見認為現在未是時候檢討抗疫，卜約翰稱不知何謂最佳時機，惟日後若要傳召證人，他們記憶或隨時間減退，故不宜等太久，現應開始準備籌組相關委員會。梁栢賢亦認為現可展開準備工作，釐定檢討範疇、模式和架構，政府可自行決定何時檢討，時機一到可即「吹雞」啟動。

明報記者

（新冠疫情）

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