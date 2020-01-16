大灣區GBA新聞：政策通關帶動 灣區樓市今年料反彈兩成

至於住宅價格方面，雖然部分城市一手成交價錄得升幅，但戴德梁行認為，主要因為一手樓盤的供應和預售集中在優質類型物業，故平均一手樓價被推高，但實際成交量並不多。二手價格方面，以具指標作用的深圳市為例，根據戴德梁行提供的深圳中高端二手住宅價格指數，二手樓價已從2021年高位回落超過5%。

分析料首季難現V形反彈

展望今年，戴德梁行大中華區副總裁及大中華區策略發展顧問部主管陶汝鴻認為，雖然去年大灣區整體住宅成交量有所回落，但內地政府大幅放寬防疫政策，並與本港恢復通關，相信將有助帶動大灣區在2023年後市的成交量。然而陶汝鴻提醒，通關初期可能首先以帶動港人北上收樓，以及完成疫情前的交易為主，並以用家主導市場，所以成交量未必會在第一季立即出現V形反彈，相信大灣區整體樓市要到今年下半年才能重拾上升動力，預料全年總成交宗數有望上升20%至25%，樓價方面則表現平穩。

戴德梁行又認為，除了防疫政策轉向及與香港逐步恢復通關，今年還值得關注國家推出16條支持內房措施，包括鼓勵做好「保交樓」金融服務等，可望加強市場信心，此外，持續擴大內需、放鬆限價、包括中山、佛山先後取消限購，這些相信都會利好房地產市場的逐步復蘇。