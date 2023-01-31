港聞

港聞二

城巴車廠地須交還 議員憂啟德交通超負荷

【明報專訊】政府敲定8個選址興建簡約公屋，其中位於九龍啟德世運道選址面積約5.7公頃，提供逾萬個單位。本報昨到場參觀，發現該選址鄰近AIRSIDE商場，並涉城巴位於啟德的車廠。據了解，由於該處目前由城巴臨時租用，租期將於年底屆滿，當局已要求城巴歸還用地。九龍城區議員（啟德中及南）張景勛指出，簡約公屋將帶來逾萬人口，擔憂該區交通配套難以配合。他又指局方事前未有諮詢地區，令市民難以接受，為居民帶來「負面驚喜」。

盼政府覓永久地代替

城巴回應本報查詢表示，作為啟德的主要專營巴士營辦商，正與運輸署商討啟德車廠的替補用地，而啟德車廠現時為城巴於啟德一帶，以及九龍往機場及北大嶼山等路線，提供巴士停泊及支援服務。城巴續稱，車廠用地鄰近服務營運區域，為大眾包括簡約公屋的居民提供重要的巴士服務，期望能找到一幅永久的車廠用地，以支援於中九龍及東九龍地區的營運。

房局：近港鐵 長遠發展用途不變

房屋局副局長戴尚誠昨表示，啟德世運道的選址面積約為5.7公頃，可提供1.07萬個單位，每幢樓高約16至18層，其中地下設配套設施。他續稱，選址交通方便，距港鐵站約10分鐘步行距離，並重申用地長遠用途為綜合發展區，將不會改變。惟問及選址將興建多少幢簡約公屋，他則表示暫未有資料。

張景勛指出，政府有意打造啟德作為第二商業核心區，但目前啟德已有兩個過渡房屋項目，若加上簡約公屋項目，擔憂影響啟德長遠商業發展。同時，他擔憂簡約公屋將帶來逾萬居住人口，多目前啟晴邨及德朗邨居民人口1倍，擔心交通配套難以配合。

相關字詞﹕啓德 簡約公匡

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