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簡約公屋造價減9.5億至260億 簡單推算每伙仍貴公屋10萬 首批申撥款涉1.7萬伙

【明報專訊】政府敲定8個選址興建3萬伙簡約公屋。早前簡約公屋單位被批評造價昂貴，房屋局長何永賢昨公布，經詳細審視後，將壓縮項目的設計及建築工程費用至259.9億元，而整體開支減少約9.5億元。惟若以259.9億元推算，每個簡約公屋單位造價約為86.6萬元，甚至較每個公屋成本貴約10萬元。不過，何永賢昨日說，矮層簡約公屋單位平均每個造價為53萬元，高層則為65萬元，較原先估算分別減少2萬及3萬元。

有立法會議員批評，簡約公屋造價減得太少，「200多億只減得幾億」，同時批評局方至今僅提供單位籠統造價，卻未有明細，「擠牙膏式」公布資訊。

何永賢昨稱，簡約公屋將分兩批向立法會申請撥款，首批涉4選址，為啟德世運道、牛頭角彩興路 、元朗攸壆路及屯門第3A區用地，共提供1.7萬個單位（見表），首期撥款149.12億元。她續稱，攸壆路項目最快可於2024/25年度提供2100個單位，其餘1.49萬個分別於2025/26及2026/27年度落成。次輪撥款涉及其餘4項目，為上水蓮塘尾、屯門第54區、柴灣常安街/常平街、小欖樂安排，共提供1.3萬個單位，造價115.3億元，何永賢期望2023/24年度完成次輪撥款申請。

冷氣有變無共慳2億

她又稱簡約公屋設計及建築工程費259.9億元，壓縮8億元；相關額外基建工程則減少1.5億元，到4.5億元水平，故整體開支將減少約9.5億元。惟何承認簡約公屋單位不會提供冷氣機，料減少約2億元開支，即上述節省的8億元開支中的四分之一。翻查資料，何永賢去年10月曾於社交平台發文稱，「簡約公屋將提供獨立洗手間、煮食空間、冷氣機及熱水爐」。惟她昨稱，與房委會委員商討後，認為冷氣機可由住戶自行決定安不安裝，不裝單位不設冷氣機。

5 年慳21萬租 何永賢：好過派錢

何又說，由於簡約公屋租金較劏房低，預計5年間可為每戶居民節省21萬元租金開支，認為較直接派錢理想。

據政府資料，高層簡約公屋成本65萬元，但因土地使用年期限，或5年要拆卸，若以此推算單位成本每年13萬元，即每月補貼逾1萬元。何永賢被問為何不直接補貼住戶租私樓，她解釋「劣居戶」獲派錢後仍居於劏房，甚至可能面臨業主加租，難改善生活。

江玉歡指減不足10億「難收貨」

立法會房屋事務委員會委員江玉歡批評，房屋局僅壓縮簡約公屋造價不足10億元，同時僅提供每個單位籠統造價，未有仔細臚列每個分項的費用，認為「相當兒戲，難以收貨」。她認為局方最重要應向議員提供詳細資料及數字，並強調批出撥款時會保持審慎態度。

全港關注劏房平台成員賴建國指出，劏房戶收入微薄，冷氣機連同安裝費用約數千元，對住戶而言屬大負擔，認為局方為節省成本而犧牲住戶生活質素，同時將費用轉嫁基層，可反映政府「幾有心幫助劏房戶」。

相關字詞﹕房屋局 簡約公匡

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