港聞

港聞二

索帶綁司機腳 攝影師囚8個月

【明報專訊】2019年8月市民發起三罷，屯門有男子駕駛電單車衝向路障後遭示威者包圍，25歲男攝影師涉用膠索帶綁着該司機雙腳，事隔近兩年半後，被控一項非法禁錮罪，他昨在區院認罪，被判入獄8個月。對於辯方稱被告並無參與案發前事主和示威者的激烈衝突，法官李慶年表示某程度上「被告要感恩」，因為他有干犯暴動罪的風險。

辯稱沒參與衝突

官：涉暴動風險 要感恩

辯方求情稱，從事攝影工作的被告黃維豪（現25歲）到場目的是拍攝社會事件，他沒戴口罩，有別於其他示威者，他只是即興及一時衝動而用他人遞上的索帶犯案。被告在求情信表示感到辜負父母，現已感到悔疚，望法庭輕判。

李官判刑表示，被告及其他人伙同犯案是加重罪責因素。本案事主的傷勢似乎比畢慧芬涉及機場禁錮案的事主嚴重，但該案禁錮的時間約為50分鐘，本案則為22分鐘，時間較短，惟兩案情節的嚴重性相若，決定以12個月監禁為量刑基準，就認罪扣減三分一刑期。

同意案情指出，2019年8月5日下午，有示威者在屯門近新都商場的屯門公路堵路。有片段拍攝到被告於傍晚近7時和約200名示威者集結，事主吳惠森駕電單車駛向路障時失控翻側倒地，遭20多名示威者上前包圍指罵，取出伸縮鋼棒自衛。有示威者把事主按壓地上，用索帶綁着手腳，令他動彈不得，有人用頭盔打他的頭。其間被告以手機拍攝事主，用索帶綁着事主足踝，之後徘徊圍觀。事主左手肘關節骨折和脫臼，右手肘瘀傷，留院3日。

【案件編號：DCCC 163/22】

（反修例風暴）

相關字詞﹕區域法院 屯門 非法禁錮 三罷 反修例事件

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