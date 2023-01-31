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理大外暴動18人開審 5人改認罪

【明報專訊】2019年11月18日警方圍堵理大，示威者發起「圍魏救趙」行動，分為17宗暴動案處理。其中一案控告18名男女，原定昨日開審，其中5人改為承認暴動罪，餘下13人不認罪繼續受審。案情指示威者當晚多次向警方投擲汽油彈，導致行車路上火光熊熊；有被告頭部流血受傷，送院醫治後在醫院被捕。

3月中求情 3人索背景報告

18名被告為鄧妙小、余柏鏗、何健聰、施銘洋、李卓朗、李永賢、梁健平、翟耀瑋、陳卓男、陳志遠、周豐德、周家豪、朱梓瑩、洪家穎、黎國文、林煒綸、李傑思和黃添樂。

被告何健聰、李卓朗、梁健平、朱梓瑩和黎國文昨承認暴動罪，何健聰另被控的管有物品意圖摧毁財產罪獲法庭存檔；區院暫委法官嚴舜儀將5名認罪被告的案件押後至3月13日求情，其間索取何、朱和黎的背景報告。

5名認罪被告承認的案情指，示威者於2019年11月11日起進佔理大。同月18日，市民呼籲於油尖旺一帶組成「戰線」，嘗試營救理大內的人。當晚9時起，示威者在彌敦道向警方投擲汽油彈，警方放催淚彈驅散。其間，有人以雨傘和鐵欄築起陣地堵路，亦持汽油彈衝擊警方防線，導致行車路上火光熊熊，警方某階段須把防線往後移。

案情指堵路擲彈 火光熊熊

有被告頭流血 醫院內被捕

案情指被告李卓朗晚上在彌敦道逃跑被截停，他的頭部流血受傷，送往伊利沙白醫院治理，翌日在醫院內以暴動罪被警員拘捕。其餘被告何健聰、梁健平、朱梓瑩和黎國文被截停時攜有防毒面具、頭盔、勞工手套和傷口護墊等。

【案件編號：DCCC 788/20、575/21、832/22】

（反修例風暴）

相關字詞﹕暴動罪 理大救援戰 反修例事件

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