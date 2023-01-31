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港聞二

理大突圍被捕認暴動 被告還押23月求釋放

【明報專訊】2019年11月中，警方圍堵在理大內集結的示威者，多名示威者在11月18日突圍而出，最終18人被捕。其中一名21歲學生昨於區院承認暴動、在公眾地方管有攻擊性、拒捕共3罪，另一項暴動罪則存檔法庭。辯方求情稱，被告已還押23個月，相等於完成量刑起點4年4個月的刑期，冀最終判刑能讓被告當庭釋放。案件押後下周二（7日）判刑，被告申請保釋候判遭拒。

辯：連認罪行為良好扣減

等同量刑起點4年4月

被告為專業教育學院學生余文博（案發時18歲，現年21歲），承認於2019年11月18日在理大外暢運道參與暴動、管有雷射筆及抗拒警員23249；另一項涉及11月17日在理大校內的暴動罪則存檔法庭。

案情指出，他於案發日下午約1時半連同約100人離開理大正門，有人向警員射箭及投擲汽油彈、磚頭等。被告遭警方截停時猛烈掙扎，試圖棄置防毒面罩等裝備，被捕後身上檢獲雷射筆、頭盔等。他在警誡下承認因為支持社會運動，希望改善香港未來，而在11月17日凌晨進入理大，並逗留逾一天，其間免費取得該雷射筆用作觀星。

辯方求情時引用另一宗理大暴動案的判刑，案中被告同樣承認在突圍期間暴動，涉校內暴動的控罪則存檔法庭，該案區院法官陳廣池採用兩年為量刑起點。本案主審法官郭啟安認為兩年量刑起點偏低，並詢問控方會否覆核刑期，「你要講聲我聽喎，如果唔係覆核埋我喎」。

求參考另案兩年量刑

官指太低 問控方覆核否

控方稱尚未知悉是否覆核刑期。辯方則強調被告2019年踢保後在2021年3月重新被捕，還押至今已23個月，連同認罪及在獄中行為良好的各三分一減刑，相等於量刑起點4年4個月。辯方又稱，被告過去品格正面，獲親友師長支持，父母每天到赤柱監獄探望，被告還押已久，刑期已有足夠的阻嚇力，冀容許被告當庭釋放。

【案件編號：DCCC 205/21】

（反修例風暴）

相關字詞﹕區域法院 雷射筆 暴動罪 理大圍困事件 反修例事件

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