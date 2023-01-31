金鐘衝突被告染疫 官：無病徵續審 8人認罪求情稱「逼上梁山」 終採激烈手段

各被告依次為學生王益利（19歲，案發年齡，下同）、周俊熙（21歲）、黃姓學生（16歲）、25歲地盤管工韓偉傑（25歲）、學生李柏賢（18歲）、中大學生石家宇（20歲）、學生劉家豪（18歲）、港大學生呂昊峻（19歲），同承認一項暴動罪。韓、李另否認各一項襲警罪，控罪存檔法庭。案件押後2月16日判刑，第三被告獲准保釋完成功課，其餘被告則還押懲教看管。

押後2月中判刑

最年輕被告准保釋做功課

案情指出，案發於2019年9月29日，約兩萬名示威者於下午1至2時在銅鑼灣崇光百貨起步，近4時抵達金鐘一帶集結，有示威者焚燒國慶相關的展示牌，並設置路障堵塞夏愨道。

其後警方重新控制夏愨道，示威者沿紅棉路退至金鐘道，約500名示威者繼續在力寶中心附近堵路及焚燒路障，並向警方投擲硬物和汽油彈。警方多次發射催淚彈驅散人群，近下午5時半開始向示威者推進，於金鐘道截停各被告，他們身穿深色衣物，攜有防毒面罩、護目鏡等裝備，其中王、周、韓、呂被捕時不斷掙扎反抗，韓偉傑手持鐵槌揮向警署警長33921，最終被制服在地上。

求情：首被告單親歷巨變

社會氣氛影響犯案

庭上透露，除第三被告外，7名被告均在審前覆核前決定認罪，第三被告最終亦認罪。辯方冀被告判刑時可獲四分一刑期扣減，求情時又說，首被告王益利案發時家庭經歷巨變，父親過世，他在社會氣氛影響下犯案，而過去3年他努力完成大學學位，亦有正職；第五被告李柏賢亦在單親家庭長大，與他相依為命的母親更患上乳癌，他將不能照顧母親，深感悔疚，希望法庭考慮他僅舉起雨傘，沒有主動攻擊行為，可獲酌情輕判。

辯方又求情稱第六被告石家宇在中大社工系畢業，是一名有熱誠的社工，雖然案件將令他的社工之路「好難行」，但他仍會積極貢獻社會；第八被告呂昊峻曾因本案情緒受困，休學一年，但後來重新振作，趕及在今年1月畢業，其親友和師長亦撰寫共30封求情信，證明他有良好品格及有真誠悔意。

【案件編號：DCCC 112/21】

明報記者

（反修例風暴）