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關鍵證人無出庭 港D&G前主席收回佣罪脫

【明報專訊】意大利時裝品牌Dolce & Gabbana（D&G）香港分公司前主席，涉向一間內地時裝網店收受非法回佣約170萬港元，作為將D&G「季尾」貨品售予該網店的報酬。前主席與一名時裝貿易公司東主被控一項串謀使代理人接受利益罪，經審訊後昨在區域法院（移師至九龍城裁判法院）裁決。暫委法官葉啓亮指出，關鍵證人沒出庭作供，控方未能證明涉案9份文件真偽及3間公司之間關係，裁定罪名不成立。

官：未證文件真偽款項性質

被告依次為D&G HK時任主席Michel Didier Raymond Gonzalez（54歲）及已結業的魅達網（香港）有限公司時任董事兼主要股東蔣加鋒（42歲）。

控方早前稱，事發2013至2016年間，魅達網和內地時裝網店即唯品會（中國）有限公司簽訂中介協議。唯品會分別與代表D&G HK的首被告及魅達網簽約，之後D&G向唯品會售出逾1200萬港元貨品。

首被告的公司Real Team International Group Ltd.曾向魅達網索款，魅達網從唯品會收取「D&G服務費」款項後，向Real Team支付共逾80萬港元及77萬元人民幣。

葉官昨裁決稱，上述3間公司有金錢來往，並簽訂可疑協議，但提供文件的關鍵證人即魅達網的另一股東拒絕作證，未能證明涉案9份文件來源和真確性，以及3間公司所得款項的性質，故在證據不足下裁定兩人罪名不成立。

【案件編號：DCCC 310/20】

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