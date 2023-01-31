棚仔今告別 布販稱新址部分檔無電礙遷

盼免租一月 新名沿用「棚仔」

討論多時、俗稱「棚仔」的欽州街臨時小販布市場經營者，最遲須於今日下午5時交還市場攤位，可以選擇領取一筆過特惠金離場或選擇交還攤位同時搬遷至通州街臨時街市「新布藝市場」繼續經營。

何應開表示，新布藝市場遲遲未有為個別攤位提供電力，導致商戶難以焊接承載布料的鐵架，亦難使用電動縫紉機做生意，認為當局安排欠妥當。

稱當局遲發滿意紙 無法裝水電

何應開稱，由於當局遲遲未發出電力供應的滿意紙，令商戶無法自行聘請水電師傅安裝電力設施，致搬遷工程受阻。他認為當局未有顧及布販需要，認為局方應寬限搬遷時間。

食環署發言人回覆稱，已於12月20日通知檔販將於今午5時關閉欽州街臨時小販市場，如個別租戶在遷出時有困難，會考慮酌情安排。

至於位於通州街臨時街市的新經營地點，食環署稱將於明日（2月1日）開幕，場內共有53個攤檔，其中6名接受搬遷安排及在圍內競投投得攤檔的檔販，已獲准提前在租約期正式生效前於新攤檔進行搬遷及裝修工作。而有關新經營地點的命名，該署稱將適時公布。

食環：上月裝電箱 已提需自行申電

署方又說，已安排機電工程署為新經營地點的相關街市攤檔安裝電箱，工程已於上月31日完成；而新經營地點的檔販需要在電箱安裝完成後自行向電力公司申請供電，該署稱已在較早前提醒檔戶有關安排。

翻查房屋署最新文件顯示，署方將收回「棚仔」用地，興建一幢約30層高的「插針式」公營房屋，預計可提供240個單位，以容納約670人，並於2027年入伙；至於「棚仔」則預計最快今年內清拆。