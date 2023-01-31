港聞

港聞二

棚仔今告別 布販稱新址部分檔無電礙遷

【明報專訊】深水埗欽州街的臨時「棚仔」布市場今午5時將會正式清場，食環署要求布販選擇離場補償或搬遷至通州街橋底街市第1至3座，惟多名布販反映，當局本月16日起才陸續為通州街橋底街市攤位供電，部分攤位至今仍未有電力供應，令搬遷工程受阻。選擇搬至通州街橋底街市的布販發言人何應開表示，受新場地電力供應所限，搬遷時間非常倉卒，甚至在年三十開始至今每日持續工作至凌晨，「連團年飯都沒有食」。他盼局方酌情處理，在電力供應充足前，豁免新場地租金多一個月，同時亦希望新街市能取名「新棚仔布藝市場」，以承傳「棚仔」歷史。

盼免租一月 新名沿用「棚仔」

討論多時、俗稱「棚仔」的欽州街臨時小販布市場經營者，最遲須於今日下午5時交還市場攤位，可以選擇領取一筆過特惠金離場或選擇交還攤位同時搬遷至通州街臨時街市「新布藝市場」繼續經營。

何應開表示，新布藝市場遲遲未有為個別攤位提供電力，導致商戶難以焊接承載布料的鐵架，亦難使用電動縫紉機做生意，認為當局安排欠妥當。

稱當局遲發滿意紙 無法裝水電

何應開稱，由於當局遲遲未發出電力供應的滿意紙，令商戶無法自行聘請水電師傅安裝電力設施，致搬遷工程受阻。他認為當局未有顧及布販需要，認為局方應寬限搬遷時間。

食環署發言人回覆稱，已於12月20日通知檔販將於今午5時關閉欽州街臨時小販市場，如個別租戶在遷出時有困難，會考慮酌情安排。

至於位於通州街臨時街市的新經營地點，食環署稱將於明日（2月1日）開幕，場內共有53個攤檔，其中6名接受搬遷安排及在圍內競投投得攤檔的檔販，已獲准提前在租約期正式生效前於新攤檔進行搬遷及裝修工作。而有關新經營地點的命名，該署稱將適時公布。

食環：上月裝電箱 已提需自行申電

署方又說，已安排機電工程署為新經營地點的相關街市攤檔安裝電箱，工程已於上月31日完成；而新經營地點的檔販需要在電箱安裝完成後自行向電力公司申請供電，該署稱已在較早前提醒檔戶有關安排。

翻查房屋署最新文件顯示，署方將收回「棚仔」用地，興建一幢約30層高的「插針式」公營房屋，預計可提供240個單位，以容納約670人，並於2027年入伙；至於「棚仔」則預計最快今年內清拆。

上 / 下一篇新聞

續受限日政策 國泰快運再削共158赴日航班
續受限日政策 國泰快運再削共158赴日航班
疑感情糾紛 兩少年涉燒同學家門 事主父：細路仔問題 小事唔緊要
疑感情糾紛 兩少年涉燒同學家門 事主父：細路仔問題 小事唔緊要
關鍵證人無出庭 港D&G前主席收回佣罪脫
關鍵證人無出庭 港D&G前主席收回佣罪脫
貨船機房爆炸 一船員燒焦
貨船機房爆炸 一船員燒焦
工人攀天秤墮斃 警列自殺
工人攀天秤墮斃 警列自殺
簡約公屋造價減9.5億至260億 簡單推算每伙仍貴公屋10萬 首批申撥款涉1.7萬伙
簡約公屋造價減9.5億至260億 簡單推算每伙仍貴公屋10萬 首批申撥款涉1.7萬伙
城巴車廠地須交還 議員憂啟德交通超負荷
城巴車廠地須交還 議員憂啟德交通超負荷
海綿彈射記者案覆核 監警維持「無法證實」
海綿彈射記者案覆核 監警維持「無法證實」
港鐵去年客量跌6% 延誤事故減兩成
港鐵去年客量跌6% 延誤事故減兩成
學生舊區規劃賽 工廈變身水耕場無人超市
學生舊區規劃賽 工廈變身水耕場無人超市
金鐘衝突被告染疫 官：無病徵續審 8人認罪求情稱「逼上梁山」 終採激烈手段
金鐘衝突被告染疫 官：無病徵續審 8人認罪求情稱「逼上梁山」 終採激烈手段
理大突圍被捕認暴動 被告還押23月求釋放
理大突圍被捕認暴動 被告還押23月求釋放
理大外暴動18人開審 5人改認罪
理大外暴動18人開審 5人改認罪
索帶綁司機腳 攝影師囚8個月
索帶綁司機腳 攝影師囚8個月
阻差罪成 前區議員文念志判社服
阻差罪成 前區議員文念志判社服
滑翔傘事故 否認搜救「機械式」 獲坐標14小時後出動 消防：需考慮天氣人手
滑翔傘事故 否認搜救「機械式」 獲坐標14小時後出動 消防：需考慮天氣人手
另一行動機師主動搜救 稱尋回事主屬「好彩」 遺孀致謝
另一行動機師主動搜救 稱尋回事主屬「好彩」 遺孀致謝
新界東北植物裹銀霜
新界東北植物裹銀霜
發帖「去多啲藍店」 涉染疫後堂食搭港鐵 男子控12罪
發帖「去多啲藍店」 涉染疫後堂食搭港鐵 男子控12罪
大灣區GBA新聞：21省市降GDP增長目標 粵爭逾5% 去年總量全國居首 原目標5.5%實增1.9%
大灣區GBA新聞：21省市降GDP增長目標 粵爭逾5% 去年總量全國居首 原目標5.5%實增1.9%
大灣區GBA新聞：11個萬億GDP城市 僅廣州調高增長目標
大灣區GBA新聞：11個萬億GDP城市 僅廣州調高增長目標
灣區手記：港人社區 ／文：尚東美
灣區手記：港人社區 ／文：尚東美
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】觀塘繞道橋墩換新裝 壁畫繪九東千年各業
【Emily】觀塘繞道橋墩換新裝 壁畫繪九東千年各業
【Emily】通關料客增 海洋公園請350全職
【Emily】通關料客增 海洋公園請350全職
【Emily】自由黨見財爺 促撤限奶令推教育學券
【Emily】自由黨見財爺 促撤限奶令推教育學券
【Emily】「香港四季樹木」郵票2．14開售
【Emily】「香港四季樹木」郵票2．14開售
【Emily】近日捲爭議 林景楠fb專頁「找不到」
【Emily】近日捲爭議 林景楠fb專頁「找不到」
【Emily】李家超半年開16次行會 較前任少三成
【Emily】李家超半年開16次行會 較前任少三成