疑感情糾紛 兩少年涉燒同學家門 事主父：細路仔問題 小事唔緊要

事發昨清晨5時許，鄰居發現兩少年在一單位門外燃點雜物，沿樓梯逃去，鄰居連忙撲熄火種及報警。警方接報到場，在屋邨對開一籃球場截獲兩名少年，外形與鄰居形容脗合，亦在他們身上搜出一個打火機。據了解，一名13歲少年居於被縱火單位，與截獲的兩少年為同學，就讀區內一所中學，分別為中一及中二學生，3人早前曾因態度問題爭執。

稱兩人曾來玩 或打機爭執

涉事單位外昨午仍留有小量灰燼，13歲少年的父親接受本報記者訪問稱，「我估都係細路仔嘅問題，細路仔可能發脾氣嗰啲」，強調「好小問題，唔緊要」，不想影響小朋友未來。他相信3人互相認識，並曾到其家耍樂，而該兩同學「好似好曳」，估計他們可能因打機爭執，但仍未清楚了解事件，寄語兩少年「盡量改善番，因縱火係刑事，同埋會好大件事，𠵱家傷唔到人，有事都好麻煩」。

翻查資料，前年6月，石硤尾白田邨有情侶爭執後點火，900名邨民要疏散，一男子疑攀窗逃生墮斃，12人不適送院。前年7月，大埔一劏房發生縱火及涉嫌謀殺案，六旬漢與同居女友疑因感情問題爭執，以刀狂斬女友及其兩名女兒共約50刀，再於房內縱火，3女子不治。