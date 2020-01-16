續受限日政策 國泰快運再削共158赴日航班

據日本當局上月底公布，本港航空公司不可在上月23日至29日已運作航班數目的基礎上，額外增加赴日航班。運輸及物流局回覆本報查詢稱，日本當局仍限制由香港出發客運航班的增幅，特區政府會繼續與日方跟進，要求對方盡早撤銷所有針對香港航班的限制；局方又提醒本地航空公司盡快向受影響乘客交代最新航班安排。

運輸局：續與日方跟進 促盡早撤限

國泰航空公布，2月3日（本周五）至3月2日共須削減由香港往返東京成田、大阪關西、名古屋中部及福岡機場共98班機，平均每周減23至25班。香港快運則於2月17日至3月2日削減共60班機，每周平均削30班，涉及香港往返沖繩、大阪關西、東京羽田及成田機場班次。

立法會交通事務委員會主席陳恆鑌批評日本政府繼續維持對本港航班的限飛要求是不合理，質疑是「利用防疫理由達到其他目的」。他說內地疫情已趨穩定，限飛理由不充分。他認為日方維持限制致部分航班取消，最終受影響的是其本國旅遊業，他促請港府繼續努力向日方解說，但認為問題不在於香港政府。

袁振寧向本報稱，自上次航空公司削減航班後，其公司職員過去數周在接待顧客購買行程或機票時，都會提醒避免選擇有可能被削減的航班，因此今次減班對他們影響有限。東瀛遊執行董事禤國全亦說，是次航空公司削減的並非主要班次，不屬旅行團慣常出發時間，影響有限。

消委收70日本機票投訴 涉款71萬

消委會回覆本報查詢表示，由上月至昨日共接獲70宗有關往返日本機票之投訴，涉款71萬元，當中54宗涉及更改或終止合約，10宗涉收費爭議；消委會接獲投訴後會積極聯絡商戶，並要求航空公司盡力按消費者要求安排合適的替補機位或退款，盡量減低對乘客的影響。

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