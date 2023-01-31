港聞

港聞二

灣區手記：港人社區 ／文：尚東美

【明報專訊】有天和朋友聚會，席間有人提到南沙在建的港式社區。在場有朋友W住在祈福新邨，大家便打趣道，你是住在第一代港式社區呀。但W十分嚴肅地說：這說法不對，祈福不是港式社區，是港人社區。

「你看，祈福哪有一點『港味』？全是西式低密度住宅，而且沒地鐵，要是不開車，出大門口都要走很久。」W說，南沙的「港式社區」理念與之完全相反，要搞「小窄密路，行人友善」，盡最大可能接駁公共交通，而祈福直到不久前才通了地鐵。他說，祈福新邨建於1990年代，那時到內地住的香港人，根本就不想住什麼「港式」社區，而是嚮往歐美的別墅洋房。遠離市區、交通不便也沒關係，因為可以開車往返，故規劃上也跟了歐美那套以汽車為主導的道路模式。

但時代變遷，年輕一代重視環保，不單以「地鐵+步行」為主要通勤方式，也十分重視生活質素。大灣區不少地方吸引人才，都宣傳自己有「環湖慢跑徑」、「單車綠道」，就是這個原因。而南沙港式社區更稱具有「香港特色」濱水體育空間，「重塑嶺南水鄉風情」。

「『港式』也分很多種，公屋也是港式吧？你也不想去到大灣區還像住在公屋裏呀。」W笑說：「港人也不一定都喜歡住港式社區的，你要有本事建成『日式社區』、『英式社區』，說不定也能吸引到香港人住呢？」

文：尚東美

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