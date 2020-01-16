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大灣區GBA新聞：21省市降GDP增長目標 粵爭逾5% 去年總量全國居首 原目標5.5%實增1.9%

【明報專訊】隨着全國多個省市陸續公布去年GDP增幅及今年GDP增幅預期目標，至本報截稿為止，31個省市中，包括廣東省、江蘇省、河南省、浙江省、北京市、天津市等21個省和直轄市調低了今年目標。其中，雖然廣東省去年GDP總量再次成為全國之首，但增速只有1.9%，與原定5.5%目標相去甚遠，同時亦將今年目標下調至5%以上。

明報記者 陳子凌

從31個已公布今年GDP目標的省市來看，將目標定得最高的是海南省，今年GDP目標增幅為9.5%左右，最低的是4%左右，而大多數省份將目標定在5%至6.5%之間。此外，包括廣東省、江蘇省、浙江省六大主要經濟大省在內的21個省市，則將今年GDP目標下調，幅度為0.5個百分點至1個百分點。至於跟2022年目標增幅維持不變的有6個省份，另外有4個省份則上調了目標增幅，幅度亦為0.5個百分點至1個百分點。

此外，有24個省市已公布去年GDP實際增幅，當中有22個省市去年GDP增幅在約2%至5%之間，北京市及海南省沒有公布具體數值，只指出有「正增長」；與2022年的目標增速相比，24個省份的實際增速都未及預期。而據廣東省統計局公布，去年全省GDP增幅1.9%，雖屬於已公布省市中的較低水平，但從總量來看，去年廣東省GDP總額達到12.9萬億元（人民幣，下同），連續34年全國居首。

粵省長：去年遇多年未有挑戰

值得注意是，與2022年的目標相比，22個有公布具體數值的省市，其GDP實際增速都未能達標，例如廣東省去年目標5.5%，實際卻只有1.9%。廣東省省長王偉中於政府工作報告中提到，去年受疫情等多重因素衝擊影響，令全省面臨需求收縮、供給衝擊、預期轉弱的三重壓力，經濟發展遇到多年未有的困難和挑戰。

內媒：確保完成「十四五」目標

雖然去年經濟不達標，但廣東省仍只將今年目標下降0.5個百分點至5%以上。《南方日報》發表評論文章認為，5%以上的GDP預期目標似乎有點高，省政府工作報告也提到，今年經濟恢復基礎尚不牢固，壓力仍然較大，但對照廣東省「十四五」經濟增長目標，今年增長5%以上才能為後面的工作贏得主動，確保完成「十四五」期間年均增長5%左右的目標；因此今年的GDP目標定在5%以上是有必要。

至於要怎樣達成今年目標，除了繼續深入推進大灣區建設之外，省政府工作報告提到，今年重點工作是要以實體經濟為本、堅持製造業當家，包括推動建設多個不同產業群，以及加強招商引資力度。另一重點工作是擴內需與穩外需，把恢復和擴大國內消費擺在優先位置，增強消費信心，推進廣州、深圳國際消費中心城市建設。

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