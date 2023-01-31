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發帖「去多啲藍店」 涉染疫後堂食搭港鐵 男子控12罪

【明報專訊】水果店男職員於2022年初感染新冠病毒，其間涉到訪吉野家、美心MX等餐廳和乘搭港鐵，並在facebook發帖稱「林鄭你要攬炒，我實去多啲藍店」。男子被控12項「使其他人蒙受感染的危險」罪，昨日在西九龍裁判法院受審。控方傳召所有證人後，裁判官裁定被告面對的控罪表證成立。案件今續審，被告將自辯。

否認「使他人蒙感染危險」受審

案發於2022年2月24日至28日，控罪指42歲被告雷寶林自知感染2019冠狀病毒，藉身處深水埗吉野家、汝州街炯記手撕雞、旺角美心MX等餐廳和港鐵列車，使其他人蒙受感染危險。控辯雙方承認的事實指出，被告於2月24日呈交兩份病毒樣本，一份測試呈陰性，另一份呈陽性，惟陽性結果於3月4日才發出。

陽性結果外出後發出

控罪指自知感染

衛生防護中心傳染病處醫生楊偉傑稱，政府於2022年2月26日宣布放寬隔離令，在家隔離的病人若已打兩針疫苗，並在第六及第七日快測陰性，可提前結束隔離。被問到快測會否出現「假陽性」，楊表示快測有一定準確度，故政府將快測結果納入考慮標準。

拘捕被告的警員李俊鴻稱，被告於2月24日在名為「香港黃色經濟圈」的facebook群組發布吉野家食物照片，並附上帖文，寫上「超過兩年無去過吉野家，今日喉嚨痛、口淡淡，想食湯米，明嘅就明」、「林鄭你要攬炒，我實去多啲藍店」。此外，被告曾在個人facebook發布快測陽性的照片。

【案件編號：WKCC 2950/22】

相關字詞﹕西九龍裁判法院 藍店 使其他人蒙受感染的危險罪 新冠疫情

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