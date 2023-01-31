另一行動機師主動搜救 稱尋回事主屬「好彩」 遺孀致謝

按警線索搜芝麻灣

早推斷非墮下點

高級行政機師Anthony Dominic Thorpe於2018年7月22至26日根據警方提供的線索，在芝麻灣一帶搜索，惟他供稱，以其推論，事主應該不會墮下芝麻灣。至7月27日，他在另一個搜救行動找到事主的遺體。

Thorpe提及，他曾收到自己友人提供透過「Find my iPhone」得出的事主坐標，由於是第三方資訊，他僅把坐標交予飛行服務隊的指揮官。他獲指揮官告知，其他人員曾在坐標附近搜索，但該處位於雲層中，只能在離地1500呎搜索，而事主最終被發現的位置離地2000呎。Thorpe事後得知，友人提供的坐標與事主家屬在搜索初期提供的截圖坐標相若。

民安隊山嶺救援小隊隊長蔣國光表示，事主被發現時沒有呼吸和脈搏，左耳至口角潰爛，有蟲從傷口爬出，腳部亦有骨折。當時事主身上仍背着飛行傘，部分傘繩散落，救人時要更小心。蔣將事主包裹並放上擔架，回到平地後交由飛行服務隊接手。

（死因研訊）