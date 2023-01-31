滑翔傘事故 否認搜救「機械式」 獲坐標14小時後出動 消防：需考慮天氣人手

當時隸屬消防特種救援隊支援隊、現任助理消防區長李偉明在書面供辭稱，消防處2018年7月22日接獲報案，指事主鍾旭華失蹤，遂與警方、民安隊及飛行服務隊分頭搜索，搜索集合點在大嶼山伯公坳，其間曾訂立由伯公坳至鳳凰山和老虎頭及愉景灣一帶等9條搜索路線，亦派員深入長洲避風塘水底和動用無人機，惟遍尋不獲；同月24和25日分別因1號風球及惡劣天氣暫緩搜救，至同月27日找到事主。

李偉明在庭上稱，搜救行動由消防主導，負責實行和制訂策略及調派人員，警方則協助蒐集資訊，再交消防分析，並根據目擊者、家屬等提供的資訊制訂搜索範圍，以及考慮現場氣流、水流、電訊商提供的發射站信號、事主飛行經驗和性格等評估可能的墮下點。

李確認家屬於7月24日提供事主定位系統最後顯示位置，至26日晚上8時許，事主傘友再提供一個Excel表格，內裏顯示兩個坐標，最終救援隊翌日早上10時許出動，下午1時許根據坐標於大嶼山南找回事主。

李說，26日晚曾考慮即時派員搜索，卻因天氣不穩，雲層高度只得400米，加上山勢險峻，相信直升機搜索會有危險，當晚10時許與親友了解後決定延後救援。何官問到，為何得知消息後不先與警方溝通，便可於翌日直接搜索，不用再請示上級。李回應，每朝9時搜索人員才集合，且要考慮兩個坐標以外的搜索點，「唔係話呢個可靠啲定嗰個可靠啲」。

認早一晚溝通 可省早會等程序

何官質疑，搜索方予人「例行公事」之感，開完會才「慢慢」調配人手，「當然唔係話你哋『歎慢板』，但有冇其他原因唔去咁做？」李解釋，至27日清晨6時雲層才消散，惟不代表可立即安排人手，亦無記錄時間。他承認若前一晚有與警方等溝通，操作上可直接派員，省卻集合和早會等程序。

事主遺孀陳利珊在提問時指出，找到坐標之時應「太陽未落山」，她亦口頭告知李和另一名消防長官，着他們抄下。李稱無印象有此對話，亦無把坐標抄下。案件今續。

【案件編號：CCDI 897/18】

明報記者

（死因研訊）