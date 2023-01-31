學生舊區規劃賽 工廈變身水耕場無人超市

另一獲獎隊 倡增康樂綠化天台

奪得「最佳地理空間數據應用獎」的東華三院黃笏南中學，學生團隊「時暮．迎新」透過實地考察、網上問卷及地理信息系統共享平台ArcGIS Online，分析土瓜灣土地用途、樓宇狀况、人口分佈及社區設施，認為有設施及休憩用地不足、樓宇密集等問題。團隊參考可持續發展概念，從社、經、環3方面提出規劃建議，包括設立康樂設施、重建大型商場、綠化天台等。團隊代表葉展滔稱，團隊一開始只從網上蒐集土瓜灣問題，方案亦側重經濟，幸有組員留意到其他問題，領悟到大型發展需長遠規劃。另一代表方冠澄則憶述，其間撞上疫情嚴峻，但同學仍齊心協力實地考察。

「宜居社區大獎」由東華三院李嘉誠中學奪得，「土瓜．環」團隊以360度生活圈為理念，提出舊工廈改造成可持續發展，一樓擺設共享單車，方便快捷；二樓為無人超市，自助結帳，並讓本地特色小店銷售產品；三樓為本地水耕農場，供農作物予超市及餐廳；頂層為海景餐廳。團隊代表曾啓明認為，計劃能全方位考核學生能力，提供更多課本外學習機會，亦令學生學會自行發現問題並找出解決方法。

市建局表示，得獎方案將在日後制訂市區更新計劃時作參考用途。2022/23年度領袖計劃將再度引入空間數據和GIS作學習基礎，鼓勵學生為九龍城區設計新舊交融、活力的社區。