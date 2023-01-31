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港聞二

港鐵去年客量跌6% 延誤事故減兩成

【明報專訊】港鐵向立法會匯報去年服務表現，去年重鐵列車共154宗達8分鐘或以上的延誤事故，較前年194宗下跌約兩成。不過同時受第五波疫情影響，去年港鐵平均每日載客量約416萬人次，較前年下跌約6%。

港鐵向鐵路事宜小組委員會提交的文件提及，港鐵去年運作逾135萬班重鐵列車，共162宗延誤事故，較前年減少48宗。其中達8分鐘或以上的延誤事故有154宗，較前年下跌約21%；達31分鐘或以上的延誤事故則有8宗，較前年16宗下跌50%。

延誤成因 「機件故障」佔逾半

翻查資料，去年底港鐵不足一個月內發生兩次嚴重事故，11月13日早上荃灣線列車從荃灣駛至油麻地站時出軌，兩度車門飛脫；12月5日早上，將軍澳線一列往北角方向列車駛入將軍澳站前，兩卡車廂接駁位置有「機件故障」。

數字亦顯示，各延誤事故成因佔最多的仍是「機件故障」，去年佔95宗，其餘涉「人為因素」及「乘客行為、外在因素或其他」，分別有7宗和60宗。

去年2月3月客量一度跌逾半

文件又提到，去年初新冠疫情肆虐，港鐵本地乘客量2月下旬至3月上旬錄得超過一半的跌幅，幅度為自疫情爆發以來最大。下半年隨着疫情緩和及東鐵線過海段開通，乘客量逐步回升。至於班次準時程度，港鐵稱，重鐵列車按編定班次行走及乘客車程準時程度，均維持99.9%水平，輕鐵列車按編定班次行走的比率亦維持99.9%。

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