海綿彈射記者案覆核 監警維持「無法證實」

事主極度失望 暫無意再上訴

鄭先生於事發同年12月向警方投訴，包括指涉事警員濫用職權，不合理地向他發射海綿彈。投訴警察課去年8月將指控列為「無法證實」後，鄭先生翌月覆核。監警會秘書長本月18日回覆稱結果「維持不變」，並解釋若調查結果顯示無可靠證據支持或否定任何一方陳述，指控會列為「無法證實」，惟不代表鄭先生的陳述不可信，亦不代表被投訴的警員「並無過錯」。

監警：不代表事主不可信警無錯

翻查警務處長去年8月回函，投訴警察課認為警員多次要求在場者離開未獲理會，而影片顯示鄭最後用手觸碰警員手部然後轉身逃走，警員隨即追捕及發射海綿彈，認為警員行為並非不合理。

事主：射彈難言「合理」 警方陳述失實

鄭先生昨重申不同意警方及監警會調查結果，他反駁警方指他「衝上前用手觸碰一名警務人員的手部」的陳述失實，他當時用手指該警員的「行動呼號卡」並讀出編號，是該警員用手接觸他前臂。

鄭又認為警員發射海綿彈行為難構成「合理」，指警方使用武力的原則「須是為達到目的而須使用的最低程度武力」，警員從背後向記者發射海綿彈，其目的合理性成疑，亦不符最低武力原則。

鄭續稱，據2019年警務處新修訂《程序手冊》第29章，警員面對「暴力攻擊」時才可用包括反射彈（即海綿彈）在內「低殺傷力武器」，涉事警員行為不符《程序手冊》，亦無履行《警察通例》，即以互諒互讓態度盡量配合及不應妨礙傳媒攝錄工作。鄭稱對事件已不介懷，惟捍衛真相是傳媒天職，認為警方亦應以專業精神服務社會、嚴守紀律為己任，期望藉此釐清事實以昭公眾，促彼此進步改善。

監警會對此個案無補充，稱審核每宗投訴個案均秉持公平公正原則，充分考慮所有相關證據、錄影片段和資料，才會就個案調查報告作決定，如投訴人對指控分類有意見，可據現有機制申請覆核。

商台昨稱就事件維持原立場。翻查商台新聞及公共事務部去年回應，認為警方結論與部門理解的事實不符，記者當時並非主動觸碰警員手部，亦非被追捕逃走，要求警方覆核調查結果並交代。