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培訓1年駕1年停3年 高鐵車長升職變後勤

【明報專訊】「下一站，廣州南……」高鐵香港段因新冠疫情停運3年，本月15日終重開，久違的車站廣播再次響起，負責駕駛2018年高鐵開通時首班香港出發列車的車長葉紫珊當日最難忘的，是闊別3年車廂重現乘客吵吵鬧鬧的畫面。回想政府宣布高鐵因疫情停運，紫珊至今仍覺可惜，因在內地培訓一年多，沒想過亦僅能駕駛一年多。去年晉升列車員工督察的她，於今年高鐵復運改為在後勤編更，必要時仍會「陪駕」幫忙培訓新人。

高鐵香港段2020年1月30日起停運，紫珊憶述當日聽到消息後大感可惜但明白政府要防疫，只能「繼續守候」，載客班次停運，每日只剩數班通勤列車，她和其他司機每月輪流駕駛，其他時間則到車站做顧客服務工作。

高鐵車長須有至少兩年駕駛重鐵經驗及累積10萬駕駛里數，紫珊之前駕駛東鐵線列車4年多，考取高鐵牌僅用了一年多，會否感「懷才不遇」？她笑言車長及現時崗位「各有各好」，以前大多獨自在駕駛室等開車，較少與乘客接觸，兩周前高鐵站重開，今次她作為列車員工督察在月台巡視車務，反可看到一家大小登車時的喜悅。

客流未復疫前 盼撤檢測配額

入境處數據顯示，高鐵香港段重開至今約兩周共接待約19.7萬人，紫珊說因有核酸檢測及配額限制，明白人流仍未回復至疫前，期盼當局取消要求；高鐵暫停服務前每日行駛約66對短途班次，現則38.5對。港鐵補充，現時團隊約60人擁有高鐵駕駛資格，現役車長約40多名，近日已招聘5人，培訓後會陸續安排投入服務。

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